У банкоматах Приватбанку зникла російська мова (фото)

У банкоматах Приватбанку з початкового меню зникла російська мова

Тепер російська мова знаходиться у теці: інші

У банкоматах Приватбанку з початкового меню зникла російська мова. Про це повідомив Віталій Овчаренко, ветеран, доброволець батальйону Артемівськ, член Координаційної Ради РОК, на своїй сторінці в Facebook.

«Вітаю, у банкоматах Приватбанку з початкового меню зникла російська мова», – написав Овчаренко.

Він також опублікував фото екрану банкомата.

«Тепер російська мова у теці: інші. Російського в Україні стає все менше. І це чудово», – зазначив Овчаренко.

Нагадаємо, нещодавно Приватбанк запровадив нові обмеження на перекази коштів.

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