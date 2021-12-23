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    У банкоматах Приватбанку зникла російська мова (фото)

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    У банкоматах Приватбанку з початкового меню зникла російська мова - У банкоматах Приватбанку зникла російська мова (фото)
    У банкоматах Приватбанку з початкового меню зникла російська мова
    фото: Віталій Овчаренко / Facebook

    Тепер російська мова знаходиться у теці: інші

    У банкоматах Приватбанку з початкового меню зникла російська мова. Про це повідомив Віталій Овчаренко, ветеран, доброволець батальйону Артемівськ, член Координаційної Ради РОК, на своїй сторінці в Facebook.

    «Вітаю, у банкоматах Приватбанку з початкового меню зникла російська мова», – написав Овчаренко.

    Він також опублікував фото екрану банкомата.

    «Тепер російська мова у теці: інші. Російського в Україні стає все менше. І це чудово», – зазначив Овчаренко.

    Нагадаємо, нещодавно Приватбанк запровадив нові обмеження на перекази коштів.

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    Теги: мова Приватбанк Facebook Віталій Овчаренко
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    У банкоматах Приватбанку зникла російська мова (фото)