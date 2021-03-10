Закон про мову. Ткаченко хоче відстрочити штрафи, щоб заспокоїти російськомовних

За словами Ткаченка, лагідна українізація краща за штрафи

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримує ініціативу щодо відтермінування на півтора року норми про накладення штрафів за порушення Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Про це він заявив на пресконференції в межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Культура. Медіа. Туризм».

«Якщо йдеться про дві поправки (до закону про мову – ред.) різних депутатів, зокрема й від «Слуги народу», то в одному випадку це поправки Бужанського, які скасовують штрафи загалом, в іншому – поправки Кравчук, Потураєва й Корнієнка, які відтерміновують штрафи на півтора року, до моменту уведення всіх інших штрафів. Ми підтримуємо другу поправку», – сказав Ткаченко.

За словами міністра, ще до ухвалення закону про мову був указ колишнього президента, який передбачав необхідність промоції української мови, запровадження безкоштовних курсів, створення можливостей залучення через цифрові технології до вивчення української мови. Проте, за його словами, ці заходи не були організовані або ж не задіяні масово.

Він також підкреслив, що спільної платформи, яка б об’єднувала всі зусилля для промоції української мови, не існує. Міністерство культури та інформаційної політики зараз над нею працює.

«Якщо ми спершу ставимо необхідність винесення штрафів якійсь літній жіночці з Одеси чи Харкова лише тому, що вона не знає у своєму магазині чи не вміє розмовляти українською мовою, то у такий спосіб ми не переконаємо більшість населення, яка достатньо не володіє українською мовою, у тому, що її потрібно вчити. Лагідна українізація, промоція української мови дозволить це зробити», – переконаний Ткаченко.

Крім того, міністр розраховує, що за півтора року, у разі відтермінування штрафів, «галас, який у російськомовних ЗМІ здіймається, якийсь страх, що ми когось оштрафували, перейде в дискусію й розмови про те, як здорово й модно вивчати українську мову».

Як відомо, 16 січня 2021 року в Україні відбувся остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською. Штрафи за відмову обслуговувати клієнтів українською мовою мали з'явитися у 2022 році.

Петро Порошенко, заявив, що «Слуги народу» підготували чергову атаку на закон про мову. Президент Володимир Зеленський зазначив, що на сьогодні питання мови в Україні не слід відразу піднімати в парламенті. А українська мова повністю захищена державою.

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