  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    10 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    • Розсилка
    10 серпня відзначається Міжнародний день біодизеля - 10 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    10 серпня відзначається Міжнародний день біодизеля

    Сьогодні не рекомендується будь-що купувати

    10 серпня відзначаються такі свята:

    • Міжнародний день біодизеля
    • День Пармена та Прохора

    Народні прикмети на 10 серпня:

    • Багато роси - день буде сонячним.
    • Вранці туман по воді стелиться - на гарну погоду.
    • Дощ без вітру - до негоди.
    • Хмари пливуть високо - до сухої і ясної погоди.
    • Якщо ви не знаєте, яке рішення прийняти, з'їжте грушу на заході Сонця, і потрібне рішення прийде до вас уві сні.

    Що не рекомендується робити 10 серпня:

    • Грати весілля - буде складно протриматися разом до старості.
    • Мінятися чим-небудь. Інакше така річ зіпсується, або пропаде. З цієї ж причини не варто брати і давати гроші в борг, а також відправлятися за покупками.

    У кого іменини 10 серпня?

    Іменини сьогодні святкують Анастасія, Антоніна, Василь, Олена, Юхим, Іван, Ірина, Мойсей, Микола, Павло, Прохор, Юліан.

    Читайте також:
    свята
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ