10 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
10 серпня відзначається Міжнародний день біодизеля
Сьогодні не рекомендується будь-що купувати
10 серпня відзначаються такі свята:
- Міжнародний день біодизеля
- День Пармена та Прохора
Народні прикмети на 10 серпня:
- Багато роси - день буде сонячним.
- Вранці туман по воді стелиться - на гарну погоду.
- Дощ без вітру - до негоди.
- Хмари пливуть високо - до сухої і ясної погоди.
- Якщо ви не знаєте, яке рішення прийняти, з'їжте грушу на заході Сонця, і потрібне рішення прийде до вас уві сні.
Що не рекомендується робити 10 серпня:
- Грати весілля - буде складно протриматися разом до старості.
- Мінятися чим-небудь. Інакше така річ зіпсується, або пропаде. З цієї ж причини не варто брати і давати гроші в борг, а також відправлятися за покупками.
У кого іменини 10 серпня?
Іменини сьогодні святкують Анастасія, Антоніна, Василь, Олена, Юхим, Іван, Ірина, Мойсей, Микола, Павло, Прохор, Юліан.