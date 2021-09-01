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    Найбільші церковні свята у вересні: православний календар

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    Важливі дати цього місяця &ndash; 11, 21 і 27 числа. - Найбільші церковні свята у вересні: православний календар
    Важливі дати цього місяця – 11, 21 і 27 числа.
    Фото з відкритих джерел

    У вересні є три важливих церковних свята

    У православному календарі на вересень 2021 чимало церковних свят.

    11 вересня християни святкують Усікновення глави Іоанна Предтечі, 21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці, 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього.

    На 11 і 27 числа також припадають одноденні пости.

    Православний календар на вересень 2021 – список свят:

    • 1 вересня – мученика Андрія Стратилата і з ним 2593-х мучеників, донської ікони Божої Матері
    • 2 вересня – пророка Самуїла
    • 3 вересня – апостола від 70-ти Фаддея, мучениці Васси і чад її мучеників Феогнія, Агалил і Писта, преподобного Авраамія Смоленського, архімандрита
    • 4 вересня – мучеників Агафоніка, Зотика, Феопрепія (Богопела), Акіндіна, Северіана, Зинона і інших
    • 5 вересня – віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці
    • 6 вересня – священномученика Євтихія, єпископа, учня апостола Іоанна Богослова
    • 7 вересня – перенесення мощей апостола Варфоломія (Нафанаїла), апостола від 70-ти Тита, єпископа Критського
    • 8 вересня – стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці, мученика Адріана і мучениці Наталії
    • 9 вересня – преподобного Пимена Великого
    • 10 вересня – преподобного Мойсея Мурина
    • 11 вересня – Усікновення глави Іоанна Предтечі
    • 12 вересня – перенесення мощей благовірного князя Данила Московського, святителів Олександра, Іоанна Постника і Павла Нового, патріархів Константинопольських
    • 13 вересня – положення чесного Пояса Пресвятої Богородиці
    • 14 вересня – початок індикта – церковне новоліття, преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи Каппадокійської
    • 15 вересня – мучеників Маманта, батька його Феодота і матері мучениці Руфіни, святителя Іоанна Постника, патріарха Цереградського, преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських
    • 16 вересня – священномучеників Анфима, єпископа Нікомидійського, і з ним Феофіла, диякона, мучеників Дорофея, Мардонія, Мігдонія, Петра, Індіса, Горгонія, Зинона, мучениці Домни діви і мученика Євфимія
    • 17 вересня – пам’ять ікони Неопалима Купина
    • 18 вересня – пророка Захарії і праведної Єлизавети, батьків святого Іоанна Предтечі
    • 19 вересня – спомин чуда Архистратига Михаїла, що був у Хонех
    • 20 вересня – предпразднство Різдва Пресвятої Борогодиці, мученика Созонта Помпеольского (Кілікії), святителя Іоанна
    • 21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці
    • 22 вересня – віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці, праведних Богоотец Іоакима і Анни
    • 23 вересня – мучениць Минодори, Митродори і Німфодори, преподобного Павла Послушливого, Печерського
    • 24 вересня – преподобної Феодори Олександрійської Молодшої, преподобного Силуана Афонського
    • 25 вересня – віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці
    • 26 вересня – предпразднство Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього
    • 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього
    • 28 вересня – віддання свята Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього
    • 29 вересня – великомучениці Євфимії Всехвальної
    • 30 вересня – мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії
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    Теги: свята
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    Найбільші церковні свята у вересні: православний календар