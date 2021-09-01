Найбільші церковні свята у вересні: православний календар
Важливі дати цього місяця – 11, 21 і 27 числа.
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У вересні є три важливих церковних свята
У православному календарі на вересень 2021 чимало церковних свят.
11 вересня християни святкують Усікновення глави Іоанна Предтечі, 21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці, 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього.
На 11 і 27 числа також припадають одноденні пости.
Православний календар на вересень 2021 – список свят:
- 1 вересня – мученика Андрія Стратилата і з ним 2593-х мучеників, донської ікони Божої Матері
- 2 вересня – пророка Самуїла
- 3 вересня – апостола від 70-ти Фаддея, мучениці Васси і чад її мучеників Феогнія, Агалил і Писта, преподобного Авраамія Смоленського, архімандрита
- 4 вересня – мучеників Агафоніка, Зотика, Феопрепія (Богопела), Акіндіна, Северіана, Зинона і інших
- 5 вересня – віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці
- 6 вересня – священномученика Євтихія, єпископа, учня апостола Іоанна Богослова
- 7 вересня – перенесення мощей апостола Варфоломія (Нафанаїла), апостола від 70-ти Тита, єпископа Критського
- 8 вересня – стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці, мученика Адріана і мучениці Наталії
- 9 вересня – преподобного Пимена Великого
- 10 вересня – преподобного Мойсея Мурина
- 11 вересня – Усікновення глави Іоанна Предтечі
- 12 вересня – перенесення мощей благовірного князя Данила Московського, святителів Олександра, Іоанна Постника і Павла Нового, патріархів Константинопольських
- 13 вересня – положення чесного Пояса Пресвятої Богородиці
- 14 вересня – початок індикта – церковне новоліття, преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи Каппадокійської
- 15 вересня – мучеників Маманта, батька його Феодота і матері мучениці Руфіни, святителя Іоанна Постника, патріарха Цереградського, преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських
- 16 вересня – священномучеників Анфима, єпископа Нікомидійського, і з ним Феофіла, диякона, мучеників Дорофея, Мардонія, Мігдонія, Петра, Індіса, Горгонія, Зинона, мучениці Домни діви і мученика Євфимія
- 17 вересня – пам’ять ікони Неопалима Купина
- 18 вересня – пророка Захарії і праведної Єлизавети, батьків святого Іоанна Предтечі
- 19 вересня – спомин чуда Архистратига Михаїла, що був у Хонех
- 20 вересня – предпразднство Різдва Пресвятої Борогодиці, мученика Созонта Помпеольского (Кілікії), святителя Іоанна
- 21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці
- 22 вересня – віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці, праведних Богоотец Іоакима і Анни
- 23 вересня – мучениць Минодори, Митродори і Німфодори, преподобного Павла Послушливого, Печерського
- 24 вересня – преподобної Феодори Олександрійської Молодшої, преподобного Силуана Афонського
- 25 вересня – віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці
- 26 вересня – предпразднство Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього
- 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього
- 28 вересня – віддання свята Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього
- 29 вересня – великомучениці Євфимії Всехвальної
- 30 вересня – мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії
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