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    У патріарха Варфоломія різдвяну літургію провели українською мовою

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    У патріарха Варфоломія різдвяну літургію провели українською мовою
    Фото: Facebook / Andrij Sybiha

    Божественну літургію справили єпископ Галікарнаський Адріан, архімандрит Харлампій та патріарший диякон Яків

    Сьогодні, з благословення Його Всесвятості Вселенського патріарха Варфоломія, у храмі святого Миколая Чудотворця єпископ Галікарнаський Адріан, архімандрит Харлампій та патріарший диякон Яків відслужили божественну літургію з нагоди свята Різдва Христового.

    Про це повідомив надзвичайний та повноважний посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга на сторінці у Facebook.

    «Справжнє відчуття свята, радості, великої родини - вже традиційно літургія та молитва проводилися рідною мовою. А після служби відбулося  розрізання пирога «василопіта» та частування», - йдеться у дописі дипломата.

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    У патріарха Варфоломія різдвяну літургію провели українською мовою
    У патріарха Варфоломія різдвяну літургію провели українською мовою
    У патріарха Варфоломія різдвяну літургію провели українською мовою
    У патріарха Варфоломія різдвяну літургію провели українською мовою
    У патріарха Варфоломія різдвяну літургію провели українською мовою
    У патріарха Варфоломія різдвяну літургію провели українською мовою

    Він також повідомив, що в одному із шматочків розданого єпископом пирога знаходилася золота монета, яка потрапила у шматок пирога Ярослава Рубана.

    Сибіга також висловив окрему подяку українській громаді  «за надзвичайне виконання колядок та відчуття «дому».

    Нагадаємо, що українські дипломати вирушили до Стамбула для участі в святкових літургіях, які відправляв Вселенський патріарх Варфоломій 5 січня у переддень річниці надання Томосу Православній церкві України.

    До слова, Нацслужба здоров’я оприлюднила поради для безпечного святкування Різдва.

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    Теги: церква свята Стамбул українська мова Різдвяні свята Вселенський патріарх Варфоломій
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