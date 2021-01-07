У патріарха Варфоломія різдвяну літургію провели українською мовою

Божественну літургію справили єпископ Галікарнаський Адріан, архімандрит Харлампій та патріарший диякон Яків

Сьогодні, з благословення Його Всесвятості Вселенського патріарха Варфоломія, у храмі святого Миколая Чудотворця єпископ Галікарнаський Адріан, архімандрит Харлампій та патріарший диякон Яків відслужили божественну літургію з нагоди свята Різдва Христового.

Про це повідомив надзвичайний та повноважний посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга на сторінці у Facebook.

«Справжнє відчуття свята, радості, великої родини - вже традиційно літургія та молитва проводилися рідною мовою. А після служби відбулося розрізання пирога «василопіта» та частування», - йдеться у дописі дипломата.

Він також повідомив, що в одному із шматочків розданого єпископом пирога знаходилася золота монета, яка потрапила у шматок пирога Ярослава Рубана.

Сибіга також висловив окрему подяку українській громаді «за надзвичайне виконання колядок та відчуття «дому».

Нагадаємо, що українські дипломати вирушили до Стамбула для участі в святкових літургіях, які відправляв Вселенський патріарх Варфоломій 5 січня у переддень річниці надання Томосу Православній церкві України.

До слова, Нацслужба здоров’я оприлюднила поради для безпечного святкування Різдва.

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