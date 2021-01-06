«Коронавірусна» служба у Києво-Печерській лаврі: Московська церква начхала на карантин
Церковнослужителі та більшість вірян перебували у замкнутому приміщенні церкви без захисних медичних масок та не зберігали соціальної дистанції
У Києво-Печерській лаврі (РПЦ в Україні) у середу, 6 січня, відбулося урочисте богослужіння на честь свята Різдва Христового.
Служба відбувалася під проводом митрополита РПЦ в Україні Онуфрія.
Як видно із трансляції, церковнослужителі та більшість вірян перебували у замкнутому приміщенні церкви без захисних медичних масок та не зберігали соціальної дистанції.
До слова, Нацслужба здоров’я оприлюднила поради для безпечного святкування Різдва.
Як повідомлялося, МВС назвав кількість правоохоронців, які забезпечуватимуть порядок на Різдво.
Нагадаємо, перед Різдвом столичні рятувальники пішли з рейдами по церквах.