Ірина Федишин і Дзідзьо заколядували у Львові: фото, відео

Зірки зустрілися за святковим столом і заколядували

Українські артисти – Ірина Федишин і Дзідзьо різдвяні свята проводять у Львові. Про це стало відомо з Instagram співачки.

Різдво – час, коли за застіллям збирається вся родина. Різдвяні свята в Україні тривають декілька днів, тому також є можливість побачитися з друзями.

Так, Ірина Федишин вирішила заколядувати разом із колегою по сцені Дзідзьо. На особистій сторінці в Instagram вона показала красиве селфі.

«Христос рождається ! Вітаємо разом з Дзідзьо усіх зі святами. Зустрілися сьогодні у Львові й колядуємо разом! Веселих усім свят!», – написала у публікації Ірина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Крім того, українські виконавці вирішили разом заспівати різдвяну колядку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Нагадаємо, що відомі українські артисти Олександр Пономарьов, Тіна Кароль, Ірина Білик, Дзідзьо, Олег Скрипка та Alekseev потішили українців музичним подарунком до прийдешніх свят. Зірки спільно виконали колядку «Нова радість стала».