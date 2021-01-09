Ірина Федишин і Дзідзьо заколядували у Львові: фото, відео
Зірки зустрілися за святковим столом і заколядували
Українські артисти – Ірина Федишин і Дзідзьо різдвяні свята проводять у Львові. Про це стало відомо з Instagram співачки.
Різдво – час, коли за застіллям збирається вся родина. Різдвяні свята в Україні тривають декілька днів, тому також є можливість побачитися з друзями.
Так, Ірина Федишин вирішила заколядувати разом із колегою по сцені Дзідзьо. На особистій сторінці в Instagram вона показала красиве селфі.
«Христос рождається ! Вітаємо разом з Дзідзьо усіх зі святами. Зустрілися сьогодні у Львові й колядуємо разом! Веселих усім свят!», – написала у публікації Ірина.
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Крім того, українські виконавці вирішили разом заспівати різдвяну колядку.
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Нагадаємо, що відомі українські артисти Олександр Пономарьов, Тіна Кароль, Ірина Білик, Дзідзьо, Олег Скрипка та Alekseev потішили українців музичним подарунком до прийдешніх свят. Зірки спільно виконали колядку «Нова радість стала».