Правила розмитнення «євроблях» можуть знову змінитися

У Верховній Раді зареєстрували ще один законопроект щодо «євроблях»

Народний депутат Євгеній Брагар повідомив про реєстрацію у Верховній Раді законопроекту, який дозволить розмитнювати «євро бляхи» які в 2021 році робили «перезаїзд».

«Завданнями цього проекту закону є створення можливості доступного розмитнення транспортних засобів, що ввозяться на територію України фізичними особами для власного користування. Тобто для тих, хто робив перезаїзди у 2021 році», - написав народний обранець на своїй сторінці в Facebook.

Якщо законопроект приймуть, транспортні засоби які ввезені повторно фізичною особою на митну територію України до 30 квітня 2021 року, можна буде розмитнити за пільговим тарифом.

Нагадаємо, що в червні набувають чинності пільгові правила розмитнення «євроблях», які були завезені в України до 2021 року. Детально про нові правила розмитнення «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Пільгове розмитнення не означає, що автомобілі можна буде «прописати» в Україні за копійки. Тим, хто захоче скористатися «знижкою» від держави, по-перше, доведеться сплатити в бюджет 8,5 тисячі гривень. Це називається «добровільний внесок».

Зверху цього ще розраховуватимуть суму розмитнення. Для цього в законі прописано спеціальну формулу. Для наочності візьмемо Skoda Octavia з 2-літровим дизельним мотором, якій 10 років. За пільговою формулою розмитнення виглядатиме наступним чином:

Ставка = 25 євро (за вік) + 500 євро (за об’єм двигуна) + 100 євро (за тип пального).

Отже виходить, що розмитнення «нашої» Skoda Octavia коштуватиме приблизно 625 євро + 8,5 тисячі гривень «добровільного» внеску. За курсом станом на 31 травня 2021 року, виходить близько 29,5 тисячі гривень.