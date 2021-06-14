В Росії вибухнула заправка: вражаюче відео

В Новосибірську вибухнула газова заправка, є постраждалі

У російському Новосибірську в результаті пожежі стався потужний вибух на газовій заправці. За попередніми даними ГУ МНС Росії по Новосибірській області, вибухнули резервуари з паливом, передає «Коммерсантъ».

В результаті інциденту постраждали від чотирьох до шести осіб. Вони госпіталізовані в опіковий центр, повідомляють ЗМІ РФ і телеграм-канали.

На місце події стягнуті значні сили місцевого пожежного гарнізону. Поліція перекрила рух автомобілів і громадського транспорту поруч з місцем події. Очевидці розповідають, що вибух був такої сили, що його було чути навіть з відстані в кілька кілометрів, клуби чорного диму видно з різних районів міста.

Площа пожежі склала за оперативними даними 500 квадратних метрів.