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    В Росії вибухнула заправка: вражаюче відео

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    Пожежа на заправці в Росії - В Росії вибухнула заправка: вражаюче відео
    Пожежа на заправці в Росії

    В Новосибірську вибухнула газова заправка, є постраждалі

    У російському Новосибірську в результаті пожежі стався потужний вибух на газовій заправці. За попередніми даними ГУ МНС Росії по Новосибірській області, вибухнули резервуари з паливом, передає «Коммерсантъ».

    В результаті інциденту постраждали від чотирьох до шести осіб. Вони госпіталізовані в опіковий центр, повідомляють ЗМІ РФ і телеграм-канали.

    На місце події стягнуті значні сили місцевого пожежного гарнізону. Поліція перекрила рух автомобілів і громадського транспорту поруч з місцем події. Очевидці розповідають, що вибух був такої сили, що його було чути навіть з відстані в кілька кілометрів, клуби чорного диму видно з різних районів міста.

    Площа пожежі склала за оперативними даними 500 квадратних метрів.

    Теги: вибух Росія АЗС пальне
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    В Росії вибухнула заправка: вражаюче відео