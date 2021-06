Страшне відео з Мумбаї: асфальт за секунди поглинув машину на парковці

Автомобіль провалився в яму в асфальті і за кілька секунд пішов повністю під воду в індійському місті Мумбаї. Відповідне відео опубліковано в Twitter.

Мешканка Мумбаї поділилася кадрами, які швидко облетіли інтернет. На відео автомобіль, який стояв на парковці, різко провалюється в яму і миттєво йде під воду.

Все сталося настільки швидко, що очевидиця навіть не встигла зняти подію з самого початку.

«Страшне відео з Мумбаї, де машина потонула за кілька секунд», – написала автор відео.

Scary visuals from Mumbai's Ghatkoper area where a car drowned in few seconds. pic.twitter.com/BFlqcaKQBo