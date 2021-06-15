  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Страшне відео з Мумбаї: асфальт за секунди поглинув машину на парковці

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Машина пішла під воду - Страшне відео з Мумбаї: асфальт за секунди поглинув машину на парковці
    Машина пішла під воду
    Фото: vinegred

    Власниці авто пощастило, що в цей момент вона не перебувала в машині і спостерігала за тим, що відбувається з боку

    Автомобіль провалився в яму в асфальті і за кілька секунд пішов повністю під воду в індійському місті Мумбаї. Відповідне відео опубліковано в Twitter.

    Мешканка Мумбаї поділилася кадрами, які швидко облетіли інтернет. На відео автомобіль, який стояв на парковці, різко провалюється в яму і миттєво йде під воду.

    Все сталося настільки швидко, що очевидиця навіть не встигла зняти подію з самого початку.

    «Страшне відео з Мумбаї, де машина потонула за кілька секунд», – написала автор відео.

    Власниці авто пощастило, що в цей момент вона не перебувала в машині і спостерігала за тим, що відбувається з боку. 67-річна Кіран Доши почула, як спрацювала сигналізація, кинулася до машини і побачила, як та йде під воду. Виявилося, що на місці парковки раніше був колодязь, який прикрили залізобетоном. Під напором дощової води покриття не витримало і зруйнувалося.

    Теги: машини автомобіль Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Страшне відео з Мумбаї: асфальт за секунди поглинув машину на парковці