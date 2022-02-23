Сонце змінять опади: синоптики розказали, де дощитиме

До кінця тижня температура повітря в Україні суттєво не мінятиметься

Завтра, 24 лютого, в Україні буде сухо, проте найближчої ночі подекуди пройдуть дощі. Про це написала синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, вже завтра атмосферні фронти залишать територію України, проте найближчої ночі ще залишаться рештки опадів.

«Вночі та завтра вранці невеликі опади ймовірні на Запоріжжі, в Криму та в південних районах Донеччини. Вдень 24 лютого в Україні без істотних опадів», – розказала синоптик.

За її прогнозом, вночі ймовірні невеликі «мінуси». Температура повітря протягом завтрашнього дня передбачається у межах +3...+7 градусів, на півдні +5...+10 градусів.

«До кінця тижня температура повітря в Україні суттєво не мінятиметься, так, якісь коливання туди-сюди, серйозних опадів також не видно», – резюмувала синоптик.

Нагадаємо, в Україні у середу, 23 лютого, опади прогнозують у західних регіонах. Температура повітря вдень підніметься до +10 градусів. А вночі подекуди буде до -3.