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    Сонце змінять опади: синоптики розказали, де дощитиме

    Уже завтра атмосферні фронти залишать територію України - Сонце змінять опади: синоптики розказали, де дощитиме
    Уже завтра атмосферні фронти залишать територію України
    фото: nta.ua

    До кінця тижня температура повітря в Україні суттєво не мінятиметься

    Завтра, 24 лютого, в Україні буде сухо, проте найближчої ночі подекуди пройдуть дощі. Про це написала синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

    За її словами, вже завтра атмосферні фронти залишать територію України, проте найближчої ночі ще залишаться рештки опадів.

    «Вночі та завтра вранці невеликі опади ймовірні на Запоріжжі, в Криму та в південних районах Донеччини. Вдень 24 лютого в Україні без істотних опадів», – розказала синоптик.

    За її прогнозом, вночі ймовірні невеликі «мінуси». Температура повітря протягом завтрашнього дня передбачається у межах +3...+7 градусів, на півдні +5...+10 градусів.

    «До кінця тижня температура повітря в Україні суттєво не мінятиметься, так, якісь коливання туди-сюди, серйозних опадів також не видно», – резюмувала синоптик.

    Нагадаємо, в Україні у середу, 23 лютого, опади прогнозують у західних регіонах. Температура повітря вдень підніметься до +10 градусів. А вночі подекуди буде до -3.

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    Теги: прогноз погоди повітря весна Наталка Діденко
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    Сонце змінять опади: синоптики розказали, де дощитиме