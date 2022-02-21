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    До столиці завітала метеорологічна весна: зима була рекордно короткою

    середньодобові температури у Києві і надалі будуть плюсовими - До столиці завітала метеорологічна весна: зима була рекордно короткою
    середньодобові температури у Києві і надалі будуть плюсовими
    фото: glavcom.ua

    Цьогорічна зима виявилась найкоротшою за історію спостережень

    До Києва майже на місяць раніше кліматичної норми завітала метеорологічна весна. Починаючи з 6 лютого середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0 градусів. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

    Як зазначають кліматологи, зима, яка розпочалась 20 грудня і закінчилась 5 лютого, тривала лише 48 днів, що на півтора місяці коротше за середні багаторічні показники.

    Вона виявилась найкоротшою за історію спостережень, за винятком 2019-2020 рр., коли вона взагалі не спостерігалась.

    «Зважаючи на прогноз Укргідрометцентру, середньодобові температури у Києві і надалі будуть позитивними», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, стало відомо, якої погоди очікувати в лютому і коли прийде весна: прогноз кліматологів.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря весна
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    До столиці завітала метеорологічна весна: зима була рекордно короткою