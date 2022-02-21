До столиці завітала метеорологічна весна: зима була рекордно короткою

середньодобові температури у Києві і надалі будуть плюсовими

Цьогорічна зима виявилась найкоротшою за історію спостережень

До Києва майже на місяць раніше кліматичної норми завітала метеорологічна весна. Починаючи з 6 лютого середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0 градусів. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначають кліматологи, зима, яка розпочалась 20 грудня і закінчилась 5 лютого, тривала лише 48 днів, що на півтора місяці коротше за середні багаторічні показники.

Вона виявилась найкоротшою за історію спостережень, за винятком 2019-2020 рр., коли вона взагалі не спостерігалась.

«Зважаючи на прогноз Укргідрометцентру, середньодобові температури у Києві і надалі будуть позитивними», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, стало відомо, якої погоди очікувати в лютому і коли прийде весна: прогноз кліматологів.