У Києві виріс рівень забруднення повітря: які вулиці найнебезпечніші

Порівняно з попереднім тижнем спостерігалося тільки незначне підвищення діоксиду азоту

Повітря у Києві забруднено шкідливими домішками, серед яких – діоксид азоту, формальдегід і пил

Майже на всіх моніторингових пунктах столиці в період із 14 по 19 лютого зафіксували підвищений рівень забруднення. Про це йдеться в щотижневому звіті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Усього відібрали та проаналізували 1596 проб атмосферного повітря на 15 стаціонарних постах обсерваторії. За даними спостережень було виявлено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій завислих речовин (пилу), діоксиду азоту й формальдегіду на таких локаціях:

завислих речовин:

у 1,0-1,2 раза – на Бессарабській площі, на бульварі Лесі Українки;

діоксиду азоту:

у 3,7-4,6 раза – на Бессарабській площі, вулиці Семена Скляренка, вулиці Інженера Бородіна, проспекті Перемоги (район метро Святошин);

у 3,1-3,6 раза – на вулиці Олександра Довженка (район метро Шулявка), площі Перемоги, бульварі Лесі Українки, Оболонському проспекті, Деміївській площі;

у 2,2-2,9 раза на всіх інших постах, за винятком проспекту Науки, 37, де перевищень не спостерігалося;

формальдегіду:

у 2,6-2,8 раза – на вулиці Олександра Довженка, площі Перемоги, Бессарабській площі, Деміївській площі, вулиці Каунаській, вулиці Семена Скляренка;

у 1,1-2,3 раза – на всіх інших постах міста. За даними обсерваторії, порівняно з попереднім тижнем спостерігалося тільки незначне підвищення діоксиду азоту.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у найближчі декілька діб характер погоди не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок в атмосфері.

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