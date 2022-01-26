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    Експерти розповіли, чому не можна одягати колготки під джинси взимку

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    Фахівці порадили кілька альтернативних рішень - Експерти розповіли, чому не можна одягати колготки під джинси взимку
    Фахівці порадили кілька альтернативних рішень
    фото з відкритих джерел

    Чому не можна одягати колготи під джинси

    Кожну зиму, ближче до хрещенських морозів і лютневих хуртовин, гламурні установки для вуличних аутфітів поступаються небажанню замерзнути. Багато модниць забувають про свій стильний та одяг та одягаються якомога тепліше. До того ж багато дівчат натягують під джинси колготи. Однак, мало хто знає, що вони не дихають та не зігрівають, адже щільна гладка синтетика не проводить тепло. Про це пише ELLE.

    Теплі джинси

    Важливо взимку мати джинси з утепленням. Зокрема, вони відрізняються від звичайних щільністю деніму, наявністю наповнювачів або підкладки – від натуральної бавовни для несильних холодів до щільного начосу для пронизливих морозів.

    Термобілизна

    Така білизна чудово зігріє вас в мінусову погоду. Вона комфортніша й тепліша, ніж синтетичні колготки.

    Вовняні колготки

    Ось такі колготи зроблені з тонкої вовни та вони дійсно зігріють завдяки теплопровідності та повітропроникності натуральної пряжі. Також вони не дозволять вам захворіти через переохолодження.

    Теплі шкарпетки

    Якщо у вас переважно мерзнуть гомілки, то потрібно звернути увагу на високі теплі шкарпетки з натуральної вовни.

    Нагадаємо, погода погіршується: у чотирьох областях оголошено штормове попередження.

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    Теги: прогноз погоди мода стиль
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    Експерти розповіли, чому не можна одягати колготки під джинси взимку