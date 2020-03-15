Сотні українців не змогли сьогодні вилетіти з Франкфурта додому. «Люфтганза» скасувала рейс



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Скріншот з відео

Пасажири стали заручниками ситуації, яка склалась в аеропорту у Німеччині

Авіакомпанія «Люфтганза» скасувала сьогоднішній вечірній рейс з Франкфурта до Києва і начебто повідомила про те, що Бориспіль на приймає рейси, крім тих, які виконує авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України». Принаймні так стверджують самі пасажири.

Табло Борисполя у свою чергу підтверджує, що рейс з Франкфурта сьогодні скасований.

Пасажири, які у переддень закриття кордонів не змогли дістатись України, скаржаться, що посольство України в Німеччині не поцікавилося долею співгромадян, які застрягли в аеропорту Франкфурта.

Дісталося і президенту Зеленському, якого звинуватили, як зафіксовано на відео, у «не виконанні обіцянок і підігруванні олігарху Коломойському». Очевидно, мова про те, що МАУ належить саме цьому олігарху.

В ніч з 16 на 17 березня Україна закриває кордони через світову пандемію коронавірусу. Припиняється залізничне та автобусне сполучення. Скасовують всі регулярні авіарейси. Поки до 3 квітня, далі – за ситуацією.

Нагадаємо, Посол України в Австрії закликає терміново вилітати з Відня.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» 14 березня, відправила з аеропорту «Бориспіль» о 10.44 останній літак до Мілану. МАУ з 15 березня призупинить польоти в італійські міста Рим та Мілан через поширення коронавірусу.

Як повідомлялося, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» попередила українців, що вільних місць у літаках 15 та 16 березня на всіх не вистачить. Авіаперевізник закликав українців повертатися додому до закриття кордонів 16 березня всіма можливими видами транспорту.

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