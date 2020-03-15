Літак SkyUp вилетів спецрейсом до Словенії для евакуації українців



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Літак Boeing 737- 700, розрахований на 149 пасажирів, виконає рейс за маршрутом Київ – Венеція – Київ

На борту літака будуть перебувати працівники Центру медицини катастроф

Літак спецрейсу SkyUp Airlines вилетів для евакуації українців з Венеції, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

Про це повідомляє пресслужба SkyUp Airlines у Facebook.

«15 березня о 16:00 літак SkyUp Airlines вилетів на виконання спеціального рейсу. Він евакуюватиме з Венеції українців, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією. Рейс виконується за ініціативи Президента України Володимира Зеленського та на виконання рішення уряду. Це тільки перший борт, який здійснює евакуацію українців, що не можуть повернутися додому через карантин», – йдеться у повідомленні.

Літак Boeing 737- 700, розрахований на 149 пасажирів, виконає рейс за маршрутом Київ (Бориспіль) – Венеція (аеропорт Марко Поло) – Київ (Бориспіль). За інформацією на момент публікації, кількість осіб, яких мають евакуювати – 95.

На борту літака будуть перебувати працівники Центру медицини катастроф. Також весь екіпаж забезпечений захисними масками та дезінфікуючими засобами, відповідно до загальних рекомендацій, які надало Міністерство охорони здоров’я працівникам транспортної галузі.

Медичний огляд пасажирів буде здійснюватися в Італії до посадки на літак відповідно до алгоритму дій в таких ситуаціях. Під час польоту лікарі проводитимуть медико-санітарний нагляд. Після прибуття в Україну всі евакуйовані зобов’язані здійснити 14-денну самоізоляцію (домашній карантин).

«Нами проведено всі необхідні дослідження, для того щоб зрозуміти стан здоров’я пасажирів. На самоізоляцію будуть відправлені люди без симптомів гострих вірусних захворювань і з негативним результатом тесту на Covid-19», – наголосив заступник Міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє Урядовий портал.

Ляшко також підкреслив, що перебування вдома на самоізоляції, як і здійснення амбулаторного лікування людей із легким перебігом хвороби, безпечне для оточуючих за умови дотримання рекомендацій Міністерства охорони здоров’я, які зазначені в Стандартах надання медичної допомоги.

У SkyUp зауважили, що екіпаж не виходитиме з літака в зону карантину, тому немає підстав здійснювати самоізоляцію. Після виконання рейсу на борту буде проведено дезінфекцію і прибирання згідно з технологією, визначеною аеропортом. Після обробки літак провітрять та виконають його генеральне прибирання.

Як повідомлялося, уночі 13 березня прикордонники Словенії зупинили два автобуси з українцями, які прямували з Італії. Президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, що громадян України, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, повернуть на батьківщину спецрейсом цими вихідними.

Пізніше стало відомо, що влада Словенії пропустила частину транспортних засобів, що були заблоковані на кордоні з Італією, де серед інших застрягли й українські перевізники.

Нагадаємо, 11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19.