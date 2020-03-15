Посол України в Австрії закликає терміново вилітати з Відня



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Причина закриття авіасполучення з Україною, Росією, Великою Британією та Нідерландами - велика кількість транзитних пасажирів із цих країн

Опівночі з 16 на 17 березня Австрія закриває авіасполучення з Україною, Росією, Великою Британією та Нідерландами

Посол України в Австрії Олександр Щерба звернувся до співвітчизників з закликом поквапитися з поверненням в Україну.

«Пасажири із скасованих рейсів Відень-Київ, закликаю вас перебронювати квитки на рейси МАУ, поки ще є така опція (сьогодні-завтра). Я розумію, це може бути дорожче, ніж ви планували, але це остання можливість повернутися рейсовим літаком до закриття кордонів», – написав Щерба у Facebook.

Крім того, посол надав контакти МАУ у Відні +43 1 890 66 46, [email protected]

Мережа не забарилася з реакцією:

Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» 14 березня, відправила з аеропорту «Бориспіль» о 10.44 останній літак до Мілану. МАУ з 15 березня призупинить польоти в італійські міста Рим та Мілан через поширення коронавірусу.

Як повідомлялося, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» попередила українців, що вільних місць у літаках 15 та 16 березня на всіх не вистачить. Авіаперевізник закликав українців повертатися додому до закриття кордонів 16 березня всіма можливими видами транспорту.

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