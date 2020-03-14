МАУ сьогодні востаннє відправила з аеропорту «Бориспіль» літак до Мілану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рейси між Києвом і Міланом будуть скасовані у період з 15 березня 2020 по 14 квітня 2020

Авіакомпанія з 15 березня призупинить польоти в італійські міста Рим та Мілан через поширення коронавірусу

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» сьогодні, 14 березня, відправила з аеропорту «Бориспіль» о 10.44 останній літак до Мілану.

Як повідомляє «Главком», інформація про виліт літака є на табло аеропорту.

Нагадаємо, відзавтра, 15 березня, МАУ призупинить польоти в італійські міста Рим та Мілан через поширення коронавірусу Covid-19. Про це йшлося на сторінці компанії у Facebook.

Уточнювалося, що рейси PS305/306 між Києвом і Римом будуть скасовані у період з 15 березня 2020 по 8 квітня 2020, а рейси PS311/312 між Києвом і Міланом будуть скасовані у період з 15 березня 2020 по 14 квітня 2020.

Раніше були скасовані рейси PS335/336 між Києвом і Венецією на період з 12 березня 2020 по 12 квітня 2020.

«Пасажири скасованих рейсів можуть звернутися для переоформлення або повернення коштів за квиток (або його невикористану частину) за місцем придбання квитка.

У зв'язку з великою кількістю звернень до авіакомпанії по всіх каналах комунікації, час очікування відповіді наразі істотно вищий аніж зазвичай», - поінформували в авіакомпанії.

До відома, 12 березня ввечері до «Борисполя» прибув літак з Мілана, частина пасажирів якого кашляли та вживали жарознижувальні препарати.

Медичними працівниками визначеної лікарні було проведено дослідження трьох осіб з борту літака Мілан – Київ. За підсумками дослідження швидкими тестами на IgG/IgM до вірусу SARS-nCoV-2019 були отримано негативні результати, тобто коронавірус в осіб не виявлено.

Також МОЗ України повідомило, що вже отримано список усіх пасажирів, які були на борту літака з Мілану, на якому потенційно були хворі люди.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

Читайте також: