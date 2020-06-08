Спецрейсом з Франції в Україну повертаються 165 осіб



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Із Франції додому повертаються 165 українців

В Україну летять громадяни, які знаходилися у Франції, а також прибули транзитом з США, Конго, Алжиру, Бразилії і Мексики

Із Франції в Україну спецрейсом летять 165 українських громадян і іноземців з правом на проживання в Україні.

Про це повідомляє Посольство України у Франції в понеділок, 8 червня.

«165 пасажирів - громадяни України та іноземці, які мають дозвіл на проживання в Україні - вилетіли до Києва», - передають в посольстві.

Спецрейс з паризького аеропорту Шарль де Голль за сприяння українських дипломатів здійснює авіакомпанія МАУ.

Як уточнили в посольстві, на батьківщину повертаються українці, які перебували на території Франції, а також прибули транзитом з США, Конго, Алжиру, Бразилії і Мексики.

Нагадаємо, 20 травня зі США до України спеціальним комерційним рейсом МАУ повернулося ще 266 пасажирів. Літак, який відправився за напрямом «Нью-Йорк – Київ», став вже 7-м спецрейсом, який повертає людей зі США в Україну в період карантинних обмежень.

Зазначають, що всі пасажири мають пройти самоізоляцію за допомогою спеціального електронного додатка «Дій вдома».

Наприкінці березня уже 109 448 громадян України повернулися додому після закриття кордонів через пандемію коронавірусу.