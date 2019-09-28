Порошенко шкодує, що Волкер пішов у відставку



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За словами Порошенка, з Волкером «нам всім в Україні почувалося впевненіше»

Порошенко заявив, що Волкер встановив високий стандарт довіри і ефективної взаємодії з українською владою

П'ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко назвав відставку спеціального представника США по Україні Курта Волкера тривожною новиною.

Про це 28 вересня говориться у Facebook Порошенка.

«Тривожна новина з Вашингтона – у відставку подав Курт Волкер, спеціальний представник США по Україні. Його внесок у зміцнення нашого стратегічного партнерства зі США важко переоцінити. Як важко переоцінити і його твердість та стратегічне бачення протидії російській агресії», - заявив Порошенко.

Він зауважив, що «з Куртом нам всім в Україні почувалося впевненіше – і за мирне врегулювання, і за прогрес на шляху реформ, і за роль США».

«Ти встановив високий стандарт довіри і ефективної взаємодії з українською владою, який не просто буде перевершити будь-якому наступнику. Щиро тобі вдячний, Курте, за роки плідної взаємодії та віру в Україну!» - подякував Порошенко Волкеру.

Раніше ЗМІ повідомили, що спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив держсекретарю Майклу Помпео, що йде з посади на тлі скандалу з імпічментом Трампу.

Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

Як повідомлялося, у Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень.