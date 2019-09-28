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    Обмін полоненими

    У Кременчуці зустріли звільненого з російського полону моряка

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    <p>Звільненого з російського полону моряка зустріли у Кременчуці</p> - У Кременчуці зустріли звільненого з російського полону моряка

    Звільненого з російського полону моряка зустріли у Кременчуці

    Фото: Тelegraf.in.ua

    Вдома Головаш пробуде два тижні, а потім знову повернеться до Одеси на місце військової служби

    У суботу, 28 вересня, незважаючи на ранню пору, близько 5-ї ранку на залізничний вокзал Кременчука Полтавської області приїхали десятки мешканців міста, щоб зустріти свого земляка Богдана Головаша, звільненого з російського полону три тижні тому моряка.

    Про це повідомляє Укрінформ.

    Серед тих, хто зустрічав моряка, були учні гімназії №27, де він вчився, викладачі військового ліцею на чолі з колишнім начальником Володимиром Поляковим, який Богдан закінчив свого часу, представники громадських організацій, мер міста Володимир Малицький, рідні, журналісти.

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    «Дуже дякую всім за підтримку, за те, що приїхали мене зустріти», – звернувся 23-річний Головаш до земляків.

    Міський голова вручив Богданові букет квітів та ікону Миколи-Чудотворця – покровителя моряків.

    Вдома Головаш пробуде два тижні, а потім знову повернеться до Одеси на місце військової служби.

    Старший матрос броньованого артилерійського катера «Бердянськ» Богдан Головаш до анексії Криму навчався в Академії Військово-морських сил ім. Нахімова у Севастополі. Серед курсантів, які залишили Крим після окупації, продовжив навчання в Одесі. У лютому цього року мав захищати диплом. Був захоплений у полон 25 листопада минулого року ВМФ Росії та берегової охорони РФ разом з 23-ма своїми товаришами.

    Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Як повідомлялося, український військовий моряк Богдан Головаш, який повернувся в Україну з РФ у межах обміну утримуваними особами, готовий знову пройти через Керченську протоку, якщо буде потрібно.

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