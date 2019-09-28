Лавров «вмив руки» від причетності Росії до телефонного скандалу



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Телефонна розмова Трампа і Зеленського відбулася у липні

Глава МЗС РФ назвав припущення про причетність Росії до скандалу з розмовою президентів США та України «параноєю»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в Нью-Йорку заявив, що вважає «роздутим» скандал, пов'язаний з телефонною розмовою президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.

Він відхилив припущення про те, що за цим стоїть Росія, назвавши це «параноєю».

На пресконференції в ООН Лавров дорікнув США за вихід з Договору про протиракетну оборону і Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. За його словами, «тепер під питанням доля Договору про стратегічні наступальні озброєння».

Говорячи про напруженість в Перській затоці, Лавров закликав до подолання наявних розбіжностей через діалог.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про свою розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що до скандалу з телефонною розмовою Трампа і Зеленського причетна Росія.

Напередодні Пелосі звинуватила Трампа в приховуванні спроб тиску на Зеленського.

Трамп же назвав слова Зеленського найкращим свідченням своєї невинності.

Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

Також у Білому домі визнали спробу засекретити розмову Трампа із Зеленським.

Нагадаємо, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

Як повідомлялося, у Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень.

Джерело: Голос Америки