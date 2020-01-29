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    Суспільство

    «Справа Шеремета»: за місяць Яна Дугарь не отримала жодного виклику на слідчі дії

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    Яна Дугарь змушена&nbsp;їздити на засідання суду&nbsp;<span>до Києва з військової частині в Гвардійському на Дніпровщині</span> - «Справа Шеремета»: за місяць Яна Дугарь не отримала жодного виклику на слідчі дії
    Яна Дугарь змушена їздити на засідання суду до Києва з військової частині в Гвардійському на Дніпровщині

    «Людина під домашнім арештом і без зарплати», - обурюється адвокат підозрюваної

    Віталій Коломієць, адвокат Яни Дугарь, стверджує, що за останній місяць його клієнтка не отримала жодного виклику. Про це захисник повідомив в інтерв’ю «Главкому»

    «З 27 грудня минулого року, ми не отримали жодного виклику на слідчі дії. Тобто людина під домашнім арештом і без зарплати», - обурюється Коломієць. Він зауважив, що попри все їй потрібно їздити на засідання суду до Києва з військової частині в Гвардійському на Дніпровщині.

    Адвокат заявляє, що вони подавали клопотання про зміну запобіжного захожу, аби підозрювана проживала в Києві та Печерський суд ухвалив інше рішення: нічний домашній арешт за місцем реєстрації і проходження служби.

    «Слідчі сказали, що запобіжний захід необхідний, оскільки слідчі збиралися оперативно проводити розслідування», - пояснює Коломієць.

    Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва 24 січня пом'якшив міру запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, відправивши її під нічний домашній арешт з 20:00 до 7:00.

    12 грудня минулого року міністр МВС Арсен Аваков провів спільний брифінг з президентом Володимиром Зеленським, на якому заявив про те, що слідство вивчило тисячі матеріалів, і до вбивства Шеремету причетні низка осіб. За даними поліції, злочинне угруповання підривників нараховувало п’ятеро осіб: Андрій Антоненко - музикант, який воював на Донбасі, Юлія Кузьменко - дитячий хірург (волонтер), Яна Дугарь - військова медсестра та подружжя Грищенків – пара ветеранів-добровольців. Власне, був ще один учасник, за даними слідства,  спеціаліст із виробництва вибухівки, теж ветеран, але він  наклав на себе руки у жовтні, нібито після отримання повістки на допит у справі Шеремета.

    Читайте більше: 
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