Окупанти на Донбасі поранили українського захисника



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Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, - штаб ООС

Збройні формування російської Федерації в черговий раз обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції Об’єднаних сил в районі населеного пункту Пищевик

Окупанти на Донбасі сьогодні, 13 червня, поранили українського захисника. Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил на сторінці в Facebook.

Зазначається, що збройні формування російської Федерації в черговий раз обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції Об’єднаних сил в районі населеного пункту Пищевик.

«Внаслідок обстрілу один наш захисник отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу», - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі ООС наголосили, що злочинні дії ворога не залишилися безкарними.

«Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - інформують українські військові.

Як повідомлялося, Росія поставляє до тимчасово окупованих територій України озброєння та військову техніку.

Раніше повідомляли, що на Донбасі бойовики відмовляються відновити пропуск людей через лінію зіткнення, намагаючись спровокувати гуманітарну катастрофу на окупованих територіях.