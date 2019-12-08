Стало відомо, яким джерелам новин надають перевагу українці



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Телевізори – на другому місці

Результати щорічного опитування USAID-Internews 2019 чудово демонструють ставлення українських споживачів інформації до ЗМІ. Телевізори поступаються соціальним мережам, а друковані джерела взагалі повільно втрачають довіру читачів.

Які засоби масової інформації користуються довірою українців оприлюднив проєкт USAID-Internews.

Топ-5 джерел новин, яким найбільше довіряють мешканці України:

• Соціальні мережі. Як не дивно, саме соціальні мережі, які ще кілька років тому вважалися суто розважальним винаходом, посіли 1 місце у топі. Найактуальніші новини у Facebook та Telegram дізнається понад 68% опитуваних.

• Телебачення. Телевізори залишаються лідерами рейтингу для представників старшого покоління. Наразі телевізійним службам новин, політичним ток-шоу та прямим трансляціям різноманітних подій на державних, регіональних та місцевих телеканалах довіряє приблизно 66% учасників опитування.

• Спеціалізовані інтернет-портали новин. Можливістю отримувати новини в режимі онлайн зі спеціалізованих сайтів та форумів постійно користується майже половина опитаних українців. Буквально за 5 років довіра до інтернет-ЗМІ відчутно зросла – ще у 2015 новинні портали регулярно відвідувала лише третина громадян.

• Радіо. Недовіра до радіо – це те, чим українці суттєво відрізняються від громадян інших європейських країн. За даними Європейської мовної спілки саме радіо є найавторитетнішим джерелом інформації у Швеції, Швейцарії, Великобританії та багатьох інших державах. В Україні новини з радіо воліє отримувати лише близько 18-20% дорослого населення.

• Друковані ЗМІ. Читачі з активною політичною позицією досить часто звинувачують паперові ЗМІ в заангажованості. Також причиною негативного ставлення до друкованих видань слугує занадто низька оперативність.

Опитування також довело, що останнім часом українці вважають доцільним перевіряти новини, отримані з різних ЗМІ. Так, підтвердження інформації, почутої в ефірі державного телеканалу, громадяни намагаються знайти на новинних сайтах або в соцмережах.

Нагадаємо, Україна може заборонити громадянам Російської Федерації володіти українськими засобами масової інформації.

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