Стало відомо, яке місто визнано найкомфортнішим в Україні



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Вінниця

Місто отримало індекс 3,4 за п’ятибальною шкалою задоволеності якістю 22 сфер та послуг

За підсумками Всеукраїнського муніципального дослідження, які було оголошено у Києві 6 грудня, Вінницю вп’яте поспіль визнано найкомфортнішим містом України.

Про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов на своїй сторінці у Facebook.

«Дивовижне відчуття, коли твоє рідне місто визнають найкомфортнішим містом в Україні – а тим більше п’ятий рік поспіль! Щойно оголосили підсумки Всеукраїнського муніципального дослідження, яке проводила Соціологічна група «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту International Republican Institute (IRI) за підтримки USAID Ukraine – USAID Україна. Вітаю усіх вінничан зі спільною перемогою», – написав Моргунов.

Вінниця отримала індекс 3,4 за п’ятибальною шкалою задоволеності якістю 22 сфер та послуг, які перевірялися в процесі дослідження. Другу сходинку з індексом 3,1 розділили з собою відразу п’ять міст: Луцьк, Івано-Франківськ, Чернігів, Хмельницький та Харків.

Опитування було проведено Соціологічною групою «Рейтинг» від імені Міжнародного республіканського інституту. Це щорічне дослідження забезпечує розширений погляд на ставлення громадян до місцевого самоврядування і муніципальних послуг. Опитування було проведено у 22 обласних центрах України, які не перебувають під контролем російських або проросійських сил, а також в містах Маріуполь та Сєвєродонецьк на Донбасі.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначила вже 19 додаткових поїздів на новорічні свята.

Як повідомлялося, з 2 грудня 2019 року у Вінниці спільно з компанією VISA розпочинається запуск системи оплати проїзду в громадському транспорті за допомогою електронного квитка та безконтактних банківських карток.