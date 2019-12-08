Гуцульська бринза отримала статус захисту за походженням



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Географічне зазначення, на відміну від торгової марки, присвоюється товару довічно і може бути скасоване, якщо продукт не виробляють понад 7 років

Гуцульська овеча бринза (або бриндзя) отримала свідоцтво про реєстрацію географічного зазначення та стала інтелектуальною власністю гуцулів.

Про це йдеться на сторінці Geographical Indications in Ukraine (Географічні заначення в Україні) у фейсбуці.

«Поза сумнівом, для нашого проєкту це новина року: гуцульська овеча бриндзя отримала свідоцтво про реєстрацію географічного зазначення!» – йдеться в дописі.

Нагадаємо, підписавши Угоду про асоціацію, Україна і Європейський Союз зобов’язалися захищати географічні зазначення одне одного. Та поки у ЄС зареєстрували понад 3,5 тисячі таких пунктів, в Україні лише почали впроваджувати відповідну систему.

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Для того, аби зареєструвати продукт як географічне зазначення, він має бути впізнаваним та виготовлятися не менш як три десятиліття. Географічне зазначення, на відміну від торгової марки, присвоюється товару довічно і може бути скасоване, якщо продукт не виробляють понад 7 років. Та поки воно діє, виробники не мають права відходити від автентичного рецепта.