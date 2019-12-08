США не перевели Україні $10 млн зі схваленної раніше допомоги



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Глава Пентагону не уточнив, з яких причин частина допомоги не дійшла до України

Пентагон не надав Україні менше 10 млн доларів із загального обсягу військової допомоги, виділення якої раніше було схвалено.

Про це заявив в суботу міністр оборони США Марк Еспер під час виступу в Каліфорнії, трансляція якого велася в Facebook.

Главу Пентагону попросили уточнити, чи правильно, що Україна не отримала понад 35 млн доларів із загального обсягу американської військової допомоги, виділення якої раніше припинялося президентом США Дональдом Трампом. З таким твердженням виступили в листопаді деякі американські ЗМІ, зокрема газета Los Angeles Times.

«Думаю, що насправді на даний момент мова йде менш ніж про 10 млн доларів», — відповів Еспер.

«Але велика частина допомоги надійшла в строк», — сказав він.

Глава Пентагону не уточнив, з яких причин частина допомоги не дійшла до України. Він також не пояснив, чи відбудеться це.

За словами Еспера, адміністрація США, приймаючи рішення про виділення військової допомоги Україні, буде враховувати, чи ведуть в цій країні боротьбу з корупцією.

Главі Пентагону було поставлено питання про те, чи планується розширити фінансову та військову підтримку, яку США надають Україні.

«Скоро піде черговий транш. Думаю, на цей раз це приблизно 250 млн доларів» — сказав він.

«Минулого разу Міністерство оборони США підтримало це. Думаю, ми підтримаємо це наступного разу», — додав міністр.

Наприкінці листопада у Пентагоні повідомили, що Україна отримає решту військової допомоги протягом кількох тижнів.

Чотири сенатори-демократи звернулися із листом до міністра оборони США Марка Еспера, висловлюючи занепокоєння щодо недоотримання Україною усієї суми.

Нагадаємо, у липні 2019 року адміністрація Дональда Трампа «заморозила» військову допомогу Україні. У вересні надання військової допомоги Україні розблокували.

Під час свідчень у справі імпічменту Трампа тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що працівники Ради національної безпеки США не могли організувати зустріч із питань розморозки американської військової допомоги Україні, бо були зайняті питанням придбання Гренландії.

Водночас посол США в Європейському Союзі Гордон Сондланд визнав, що відновлення військової допомоги Україні залежало від розслідування Україною справи щодо компанії Burisma, де працював Гантер Байден — син потенційно головного конкурента Трампа Джо Байдена.