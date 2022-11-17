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Стало відомо, скільки співробітників «Нової пошти» воює на фронті

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки співробітників «Нової пошти» воює на фронті
«Нова пошта» допомагає бійцям на передовій
фото з відкритих джерел

Компанія намагається робити якнайбільше для працівників, які воюють з РФ

На фронті зараз 2,5 тис. співробітників «Нової пошти». Про це повідомив засновник та співвласник «Нової пошти» В'ячеслав Климов.

«Головний фокус – наші співробітники, які воюють. 2,5 тис. новопоштівців зараз на фронті. Ми намагаємося робити якнайбільше для цих людей, від матеріальної допомоги і до теплого одягу», – повідомив Климов на Київському міжнародному економічному форумі в четвер.

Він також оцінив як помилку стрімке скорочення мережі та персоналу у перші місяці війни.

«Це були найважчі рішення, які ми тоді ухвалювали. Ми нікого не звільняли, але були змушені припиняти діяльність у багатьох відділеннях, де на той час не було ні обороту, ні клієнтів. Пізніше ми це оцінили як помилку, ми стиснулися сильніше, ніж необхідно було. Загалом ми дуже швидко поверталися. І вже за три-чотири місяці мережа набула «довоєнного» вигляду», – повідомив Климов.

«Нова пошта» – найбільший учасник українського логістичного ринку: її мережа налічує 10 тис. відділень та 13 тис. поштоматів по всій Україні. Кількість відправлень за 2021 рік перевищила 372 млн.

Раніше повідомлялось, що «Нова пошта» зреклася російської мови.

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Теги: Нова пошта війна росія Україна

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