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Міністр оборони США пояснив, чому війна взимку вигідна українцям

Юрій Лящук
glavcom.ua
Міністр оборони США пояснив, чому війна взимку вигідна українцям
США надали Україні величезну кількість зимового спорядження
фото: AFP

Росії буде складно завезти те спорядження, яке їм потрібно для активної війни взимку

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що взимку значну перевагу на фронті матимуть українці. Штати надали Україні велику кількість зимового спорядження. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі «Рамштайн-7», яке відбулось в онлайн-форматі.

«Ми надали Україні величезну кількість зимового спорядження. Росії буде складно завезти те спорядження, яке їм потрібно для активної війни взимку», – сказав Остін.

На його переконання, українці й надалі чинитимуть тиск на логістичні лінії постачання російських окупаційних військ.

Міністр оборони США впевнений, що українці не даватимуть росіянам можливості протриматися.

«Динаміка на полі бою зміниться, продовжить змінюватись», – додав Остін.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що пріоритетом для України на сьомому засіданні Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн») залишається захист неба.

Також Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

Нагадаємо, триває 266-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Протягом доби російські окупанти завдали два авіаційні, три ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетного ж удару завдано по об’єкту цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

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Теги: США Україна війна росія

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