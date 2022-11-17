Відключення світла в Києві. Директор Yasno дав відповіді на питання, які хвилюють усіх

«Коли летять ракети над головою, то немає відповіді, коли вдасться повернути світло»

Цілий день у Києві діють екстрені відключення, систему обмежили майже на 523 МВт. Це відключення стало антирекордом за весь час. Зараз у енергетиків задача полягає в тому, щоб забезпечити критичну інфраструктуру та стабілізувати систему, щоб не було ще більших ушкоджень. Про це повідомив гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (Yasno) Сергій Коваленко у Facebook.

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Коваленко зазначив, що під час обстрілів і після них зростає кількість звернень у контакт-центр Yasno і мереж. «За останні дні до нас тільки по Києву надійшло понад 87 тис. дзвінків, до колег більш як 184 тис. Навіть в рази збільшені контакт-центри не здатні впоратися з піковими навантаженнями, коли протягом години надходить 10-15 тис. дзвінків. Але важливе й інше. Розумію потребу мати більше інформації щодо відключень, але коли летять ракети над головою, то немає відповіді, коли вдасться повернути світло. Ні у кого. Ні у мене, ні у мереж, ні тим більше у першої лінії підтримки. Варто це розуміти» – сказав Коваленко.

Директор Yasno дав відповідь на головні питання українців:

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Перше: відключення на те й екстрені, що ми не знаємо, коли вони завершаться і як довго триватимуть. Ці відключення не можна підлаштувати під потребу населення.

Друге: оператори також не знають, як швидко відновлять мережі після екстрених відключень. Оцінку проводять енергетики, залучені до ремонтних робіт. Зараз із питань безпеки вони не поширюють інформацію щодо уражень і статуса ремонтів.

Третє: не плутайте екстрені та стабілізаційні відключення. Екстрені можуть тривати довше чотирьох годин. Іноді набагато довше. Звісно, оператори зможуть прийняти вашу скаргу на те, що через приліт у вас світло відключене вже шість годин, але допомогти навряд чи зможуть.

Четверте: енергопостачання після екстрених відключень відновлюється лише за вказівкою Укренерго і YASNO не впливає на це.

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