Заступниця генсека ООН розповіла, як повинна завершитись війна в Україні

Під час війни в Україні вбито понад 400 дітей

Війна повинна закінчитися відповідно до міжнародного права та Статуту ООН

Заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло наголошує на тому, що війна, розв’язана росією проти України, має закінчитися відповідно до Статуту ООН, тобто за умови відновлення територіальної цілісності країни в її міжнародно визнаних кордонах. Про це вона заявила в середу, на засіданні Ради Безпеки ООН, на якому розглядався масований ракетний обстріл росією об’єктів цивільної інфраструктури в Україні.

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«Війна повинна закінчитися, і вона повинна закінчитися відповідно до міжнародного права та Статуту ООН, як того вимагає Генеральна Асамблея ООН», – сказала Дікарло.

Вона зазначила, що станом на 14 листопада від початку повномасштабного вторгнення в Україну Управління Верховного комісара ООН з прав людини зареєструвало 16 631 жертв серед цивільного населення: 5557 осіб убитими і 10 074 – пораненими. Водночас нещодавні обстріли, за її словами, «додадуть жахливих втрат».

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Вона нагадала, що напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом. Проте «війні не видно кінця», зауважила заступниця Генсека.

«Поки вона триває, ризики потенційно катастрофічних побічних ефектів залишаються занадто реальними», – зазначила вона.

Розповідаючи про «звірства та порушення прав людини в Україні», Розмарі сказала, що під час війни вбито понад 400 дітей, багато отримали поранення, а також пропали безвісти. Так, станом на 12 листопада зниклими безвісти вважалося 279 дітей.

Крім того, Росія примусово вивозить дітей на окуповані території або в РФ, що «прирівнюється до депортації з порушенням міжнародного гуманітарного права», підкреслила Дікарло.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу Рада Безпеки ООН обговорює вівторковий ракетний обстріл об’єктів інфраструктури та житлових будинків в Україні російською федерацією.

Раніше повідомлялось, що Червоний Хрест виділить 100 млн грн для мешканців одного з регіонів України.