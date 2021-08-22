Вакарчук з коктейлем в руці викручувався від запитань журналіста про політику (відео)

Представники ексдепутата попросили не ставити музикантові питань, пояснивши це його втомою

Журналіст випадково зустрів українського музиканта і політичного діяча Святослава Вакарчука в центрі Одеси. Згадувати партію «Голос» музикант не захотів.

Відео опублікував PavlovskyNews.

У Вакарчука поцікавилися про те, що відбувається в його колишній партії, і чи відчуває він відповідальність за процеси, що там відбуваються.

Зрадослав уже и слышать про "Голос" ничего не хочет pic.twitter.com/U0rP9dtpV3 — qwest (@qwest__) August 21, 2021

«Без коментарів», – сказав Вакарчук, почавши потім бігати з боку в бік.

Представники ексдепутата попросили не ставити музикантові питань, пояснивши це його втомою.

В травні 2017 року оголосив, що йде на дострокові парламентські вибори як лідер партії «Голос». Був обраний депутатом Верховної Ради IX скликання. Партія «Голос» за результатами зібрала на виборах в 2019 році 5,82% голосів.

У березні 2020 року проти Вакарчука порушено кримінальну справу зі стосовно можливого приховання їм гонорарів від концертної діяльності на 12,9 млн гривень.

У цьому ж місяці він покинув пост голови парламентської партії «Голос». У вже 11 червня оголосив про складання мандата депутата Верховної ради України.

Нагадаємо, фронтмен гурту «Океан Ельзи» та екснардеп від партії «Голос» Святослав Вакарчук повернувся на велику сцену. Напередодні група зіграла рок-н-рольний сет на Atlas Weekend. Вакарчук уперше за два роки виступив на великій сцені.