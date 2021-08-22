Вакарчук з коктейлем в руці викручувався від запитань журналіста про політику (відео)
«Без коментарів» – прокоментував Вакарчук
Представники ексдепутата попросили не ставити музикантові питань, пояснивши це його втомою
Журналіст випадково зустрів українського музиканта і політичного діяча Святослава Вакарчука в центрі Одеси. Згадувати партію «Голос» музикант не захотів.
Відео опублікував PavlovskyNews.
У Вакарчука поцікавилися про те, що відбувається в його колишній партії, і чи відчуває він відповідальність за процеси, що там відбуваються.
Зрадослав уже и слышать про "Голос" ничего не хочет pic.twitter.com/U0rP9dtpV3— qwest (@qwest__) August 21, 2021
«Без коментарів», – сказав Вакарчук, почавши потім бігати з боку в бік.
Представники ексдепутата попросили не ставити музикантові питань, пояснивши це його втомою.
Нагадаємо, фронтмен гурту «Океан Ельзи» та екснардеп від партії «Голос» Святослав Вакарчук повернувся на велику сцену. Напередодні група зіграла рок-н-рольний сет на Atlas Weekend. Вакарчук уперше за два роки виступив на великій сцені.