Розлучення Вакарчука. Стали відомі деталі

Раніше Вакарчук заявляв, що не хоче, щоб його особисте життя ставало надбанням громадськості

Розрив зіркової пари прокоментував поет Євген Рибчинський

Розлучення музиканта, співака Святослава Вакарчукаа та дизайнери Лялі Фонарьової прокоментував поет Євген Рибчинський. На своїй сторінці у Facebook він розповів про життя зіркової родини.

«Знаю Славка і Лялю з середини 90-х. Але зовсім з різних джерел. Славко тоді тільки починав свій творчий шлях і чіплявся за будь-яку можливість показатися в телевізорі, а Ляля була дружиною мого друга, відомого стиліста Володі Тарасюка. Статус Славка тоді був доволі невизначений, сотні таких хлопчаків намагалися взяти штурмом Мелораму і Територію А. Комусь пощастило, а комусь менше, селяві. А статус Фонарьової навпаки: дружина власника салонів VT, модного, перспективного і впливового стиліста. Коли Ляля пішла від Тарасюка до Вакарчука багато хто просто пожав плечима, бо тоді це був дивний вибір. А для Славка це була мабуть чи не перша в житті перемога, за якою потім послідували і відомість, і популярність, і заможність, і впливовість і все решта», – ідеться у дописі.

Рибчинський також підтримав Фонарьову та зазначив, що у неї є гідність.

«20 років по тому Славко вирішив йти далі і просив не судити суворо. Та й ніхто не судить, розібратися б у своїх пенатах. Просто все колись завершується: молодість, краса, популярність, здоров'я, гроші, життя... Але завжди слід залишатися Людиною. Просто хочеться виразити респект Лялі, яка приклала усіх зусиль, аби зробити зі Славка зірку, віддала кращі роки життя, залишаючись вічно в тіні його «зоряності», і за 20 з зайвим років не одружилася і не спекулювала прізвищем чоловіка як багато інших. Впевнений, вона і зараз залишиться в тіні. Бо у Лялі є гідність. А у Вакарчука – усе інше», – написав поет.

Напередодні відомий український музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук повідомив, що розлучився зі своєю цивільною дружиною Лялею Фонарьовою. Пара розбіглася після більш ніж 20 років «щасливого і насиченого радістю життя».

Раніше Вакарчук заявляв, що не хоче, щоб його особисте життя ставало надбанням громадськості.

«Я - людина, яка дуже цінує свою сім'ю і дуже ревниво оберігаю її, оскільки перебуваю постійно на виду і не тільки в сфері шоу-бізнесу. Де це буде абсолютно доречно, ми збираємося бути разом і в публічному сенсі теж. Але я не з тих політиків, які використовують сім'ю заради певного позитивного іміджу або заради піару. Я взагалі не люблю дешевий піар», - зазначив Вакарчук.

Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія опублікувала на сайті відповідний партійний список.

Варто відзначити, що Вакарчук допустив, що піде у виконавчу владу.

Як повідомлялося, Вакарчук у Харкові обмовився про «російський Крим».