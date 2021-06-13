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    Розлучення Вакарчука. Стали відомі деталі

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    Раніше Вакарчук заявляв, що не хоче,&nbsp;щоб його особисте життя ставало надбанням громадськості - Розлучення Вакарчука. Стали відомі деталі
    Раніше Вакарчук заявляв, що не хоче, щоб його особисте життя ставало надбанням громадськості
    Фото: ukrrain.com

    Розрив зіркової пари прокоментував поет Євген Рибчинський

    Розлучення музиканта, співака Святослава Вакарчукаа та дизайнери Лялі Фонарьової прокоментував поет Євген Рибчинський. На своїй сторінці у Facebook він розповів про життя зіркової родини.

    «Знаю Славка і Лялю з середини 90-х. Але зовсім з різних джерел. Славко тоді тільки починав свій творчий шлях і чіплявся за будь-яку можливість показатися в телевізорі, а Ляля була дружиною мого друга, відомого стиліста Володі Тарасюка. Статус Славка тоді був доволі невизначений, сотні таких хлопчаків намагалися взяти штурмом Мелораму і Територію А. Комусь пощастило, а комусь менше, селяві. А статус Фонарьової навпаки: дружина власника салонів VT, модного, перспективного і впливового стиліста. Коли Ляля пішла від Тарасюка до Вакарчука багато хто просто пожав плечима, бо тоді це був дивний вибір. А для Славка це була мабуть чи не перша в житті перемога, за якою потім послідували і відомість, і популярність, і заможність, і впливовість і все решта», – ідеться у дописі.

    Рибчинський також підтримав Фонарьову та зазначив, що у неї є гідність.

    «20 років по тому Славко вирішив йти далі і просив не судити суворо. Та й ніхто не судить, розібратися б у своїх пенатах. Просто все колись завершується: молодість, краса, популярність, здоров'я, гроші, життя... Але завжди слід залишатися Людиною. Просто хочеться виразити респект Лялі, яка приклала усіх зусиль, аби зробити зі Славка зірку, віддала кращі роки життя, залишаючись вічно в тіні його «зоряності», і за 20 з зайвим років не одружилася і не спекулювала прізвищем чоловіка як багато інших. Впевнений, вона і зараз залишиться в тіні. Бо у Лялі є гідність. А у Вакарчука – усе інше», – написав поет.

    Напередодні відомий український музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук повідомив, що розлучився зі своєю цивільною дружиною Лялею Фонарьовою. Пара розбіглася після більш ніж 20 років «щасливого і насиченого радістю життя».

    Раніше Вакарчук заявляв, що не хоче, щоб його особисте життя ставало надбанням громадськості.

    «Я - людина, яка дуже цінує свою сім'ю і дуже ревниво оберігаю її, оскільки перебуваю постійно на виду і не тільки в сфері шоу-бізнесу. Де це буде абсолютно доречно, ми збираємося бути разом і в публічному сенсі теж. Але я не з тих політиків, які використовують сім'ю заради певного позитивного іміджу або заради піару. Я взагалі не люблю дешевий піар», - зазначив Вакарчук.

    Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

    До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія опублікувала на сайті відповідний партійний список.

    Варто відзначити, що Вакарчук допустив, що піде у виконавчу владу.

    Як повідомлялося, Вакарчук у Харкові обмовився про «російський Крим».

    Більше читайте: Ярослав Юрчишин: Вакарчук не відмовиться від безкоштовних концертів

    Теги: гроші Святослав Вакарчук Океан Ельзи Facebook дружина
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    Розлучення Вакарчука. Стали відомі деталі