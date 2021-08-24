Українські зірки у соцмережах вітають країну із Днем Незалежності
«Дякую мамі за те, що дала рідну мову. Дякую татові за те, що виборов незалежність»
Відомі українські актори, письменники, режисери та спортсмени вітають Україну із 30-літтям Незалежності на сторінках у соцмережах.
«Душу й тіло ми положим за твою свободу!», — написав режисер, сценарист та письменник Олег Сенцов.
«Дякую мамі за те, що дала рідну мову. Дякую татові за те, що виборов незалежність», – зазначив у тексті привітання співак, двічі колишній нардеп Святослав Вакарчук.
Кримсько-татарська співачка Джамала назвала Україну країною, де вона шалено надихається всім — природою, людьми. Співачка принагідно виклала відеокліп на пісню «Моя земля». «Під час знімань було непросто, змінювалася погода, обставини й локації. Але й наша земля — така різна», - зазначила вона.
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Співачка Руслана щиро і зворушливо привітала українців зі святом Незалежності. «І нехай серця всіх українців по всьому світу, де би ми не були, билися в унісон — завжди разом, завжди на одному диханні», — сказала вона.
Гурт Onuka не обмежився лаконічним привітанням, натомусть опублікував розгорнутий і щирий допис. «Головне досягнення незалежної України — зародження свідомого нового покоління, яке любить свою країну, яке мріє створювати в ній своє, яке робить її унікальною. Воно допомогло вибухнути українській музиці, моді, культурі, спорту та науці. Нам є чим пишатися», — таким є ключовий меседж допису.
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Співачка Анастасія Приходько у своєму привітанні висловила щиру подяку українським воїнам та волонтерам, які захищають землю. «Найщиріші обійми нашим янголам охоронцям, які з кожним днем ближче до перемоги! Дякую за наше мирне небо, яке ви охороняєте ціною життя! Дякую добровольцям, які перші пішли нас захищати. Дякую дівчатам, які там в АТО. Волонтерам і тим, хто вірить, що ця жива рана України загоїться», – написала Приходько.
Володар «Золотого м'яча», колишній тренер збірної України Андрій Шевченко лаконічно привітав Батьківщину з 30-літтям Незалежності. «З Днем Незалежності України! Щиро вітаю зі святом!», – написав він англійською та українською.
Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська у себе в Instagram опублікувала привітання з нагоди святкування Дня Незалежності: теплі слова у тексті привітання вона проілюструвала відео.