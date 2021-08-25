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    Вакарчук вперше став батьком – ЗМІ

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    У&nbsp;червні Святослав Вакарчук публічно заявив про розлучення - Вакарчук вперше став батьком – ЗМІ

    У червні Святослав Вакарчук публічно заявив про розлучення

    Фото: glavcom.ua

    За інформацією ЗМІ, у 46-річного співака народився син

    Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вперше став батьком. Про це повідомляє підсанкційне видання «Страна» з посиланням на обізнані джерела.

    За інформацією ЗМІ, 19 серпня під час концерту в одеському нічному клубі Ibiza у 46-річного Святослава народився син.

    «Він уже близько року зустрічається з новою пасією та не афішує це», – розповіли виданню в оточенні співака.

    Відомо, що дівчина Вакарчука працює у компанії Radioactive, що займається зйомками реклами міжнародних брендів, кліпів та серіалів.

    Влітку у ЗМІ поширювали чутки про начебто роман 46-річної зірки з 23-річною співачкою Віталіною Мусієнко. З дівчиною у музиканта було кілька спільних гастролей. Сам фронтмен «Океану Ельзи» цю інформацію вирішив не коментувати.

    У червні Вакарчук публічно заявив про розлучення з Лялею Фонарьовою, з якою вони прожили разом 20 років.

    Раніше Вакарчук заявляв, що не хоче, щоб його особисте життя ставало надбанням громадськості.

    «Я – людина, яка дуже цінує свою сім'ю і дуже ревниво оберігаю її, оскільки перебуваю постійно на виду і не тільки в сфері шоу-бізнесу. Де це буде абсолютно доречно, ми збираємося бути разом і в публічному сенсі теж. Але я не з тих політиків, які використовують сім'ю заради певного позитивного іміджу або заради піару. Я взагалі не люблю дешевий піар», – зазначив Вакарчук.

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    Теги: діти Святослав Вакарчук співак
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    Вакарчук вперше став батьком – ЗМІ