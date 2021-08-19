Зібров назвав «справжніх артистів», які потрапили на концерт до Дня Незалежності

Артист каже, що не треба лити негатив на співаків, які цьогоріч виступатимуть на концерті з нагоди 30-річчя Незалежності України

Народний артист України Павло Зібров прокоментував події навколо концерту до Дня Незалежності України. У фейсбуці артист опублікував пост, в якому подякував за підтримку своїм шанувальникам і попросив не засуджувати його колег, які виступлять на «Олімпійському».

«Я не очікував такої реакції, що стільки буде небайдужих людей до моє творчості і легендарної пісні «Хрещатик», яку ми написали на зорі Незалежності України з Героєм України, моїм кумом, геніальним поетом – Юрієм Рибчинським. Але хочу звернутися до моїх прихильників. У ваших коментарях є багато негативу, щодо моїх колег по сцені. У цьому концерті є велика кількість гідних, справжніх артистів, таких, як Тарас Петриненко, Ірина Білик, Олег Вінник, Олександр Пономарьов, Віктор Павлік, Руслана, Наталка Могилевська, Ніна Матвієнко, групи ВВ та Океан Ельзи, Вєрка Сердючка… і молоді талановиті артисти: Монатік, Казка, Таяна, Оля Полякова, Потап, Дідзьо, Джамала, Тіна Кароль, Сергій Бабкін… Може про когось забув – пробачте. Тому вважаю, що цей концерт має бути цікавим – побачимо», – написав він.

Артист додав, що прочитав багато негативу про режисера концерту Катю Царик.

«Повірте, не вона вирішувала хто з артистів буде виступати на цьому дійстві. Вона молода і талановита і, мабуть, їй просто не вистачило такту, розмовляючи зі мною. Впевнений, що це була не її думка… Так, дуже б хотілось, щоб на початку цього списку були артисти, які прославляли своїми піснями нашу країну на зорі Незалежності. Ще раз дякую всім небайдужим і нехай цей концерт залишить в серцях українців незабутні враження!» – написав Зібров.

Раніше артист звернувся до організаторів концерту на НСК «Олімпійський» з бажанням виступити на заході до святкування 30-річчя Незалежності України. Йому відмовили. Також Зібров, якого не запросили співати на «Олімпійському» в День Незалежності, заборонив Бабкіну виконувати «Хрещатик» на концерті до Дня Незалежності.

Ще одна відома й дуже популярна колись співачка Марія Бурмака розповіла, що на жоден концерт до Дня Незалежності її не запросили.

До слова, 24 серпня на Національному спорткомплексі «Олімпійський» виступлять 35 виконавців і гуртів.

Нагадаємо, 22 серпня о 21:00 в центрі Києва на Михайлівській площі відбудеться унікальна музична подія – концерт-подорож «Ковчег «Україна»: десять століть української музики», що поєднає традиційну і класичну музику, шедеври українського образотворчого мистецтва і новітні технології.