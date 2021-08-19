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    Зібров назвав «справжніх артистів», які потрапили на концерт до Дня Незалежності

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    Павло Зібров подякував своїм шанувальникам за підтримку&nbsp; - Зібров назвав «справжніх артистів», які потрапили на концерт до Дня Незалежності
    Павло Зібров подякував своїм шанувальникам за підтримку 
    Фото Павла Зіброва

    Артист каже, що не треба лити негатив на співаків, які цьогоріч виступатимуть на концерті з нагоди 30-річчя Незалежності України

    Народний артист України Павло Зібров прокоментував події навколо концерту до Дня Незалежності України. У фейсбуці артист опублікував пост, в якому подякував за підтримку своїм шанувальникам і попросив не засуджувати його колег, які виступлять на «Олімпійському».

    «Я не очікував такої реакції, що стільки буде небайдужих людей до моє творчості і легендарної пісні «Хрещатик», яку ми написали на зорі Незалежності України з Героєм України, моїм кумом, геніальним поетом – Юрієм Рибчинським. Але хочу звернутися до моїх прихильників. У ваших коментарях є багато негативу, щодо моїх колег по сцені. У цьому концерті є велика кількість гідних, справжніх артистів, таких, як Тарас Петриненко, Ірина Білик, Олег Вінник, Олександр Пономарьов, Віктор Павлік, Руслана, Наталка Могилевська, Ніна Матвієнко, групи ВВ та Океан Ельзи, Вєрка Сердючка… і молоді талановиті артисти: Монатік, Казка, Таяна, Оля Полякова, Потап, Дідзьо, Джамала, Тіна Кароль, Сергій Бабкін… Може про когось забув – пробачте. Тому вважаю, що цей концерт має бути цікавим – побачимо», – написав він.

    Артист додав, що прочитав багато негативу про режисера концерту Катю Царик.

    «Повірте, не вона вирішувала хто з артистів буде виступати на цьому дійстві. Вона молода і талановита і, мабуть, їй просто не вистачило такту, розмовляючи зі мною. Впевнений, що це була не її думка… Так, дуже б хотілось, щоб на початку цього списку були артисти, які прославляли своїми піснями нашу країну на зорі Незалежності. Ще раз дякую всім небайдужим і нехай цей концерт залишить в серцях українців незабутні враження!» – написав Зібров.

    Раніше артист звернувся до організаторів концерту на НСК «Олімпійський» з бажанням виступити на заході до святкування 30-річчя Незалежності України. Йому відмовили. Також Зібров, якого не запросили співати на «Олімпійському» в День Незалежності, заборонив Бабкіну виконувати «Хрещатик» на концерті до Дня Незалежності.

    Ще одна відома й дуже популярна колись співачка Марія Бурмака розповіла, що на жоден концерт до Дня Незалежності її не запросили.

    До слова, 24 серпня на Національному спорткомплексі «Олімпійський» виступлять 35 виконавців і гуртів.

    Нагадаємо, 22 серпня о 21:00 в центрі Києва на Михайлівській площі відбудеться унікальна музична подія – концерт-подорож «Ковчег «Україна»: десять століть української музики», що поєднає традиційну і класичну музику, шедеври українського образотворчого мистецтва і новітні технології.

    Теги: Джамала Київ Океан Ельзи День Незалежності Ірина Білик Україна артист Олександр Пономарьов Хрещатик Потап співачка НСК «Олімпійський» концерт Оля Полякова Павло Зібров
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    Зібров назвав «справжніх артистів», які потрапили на концерт до Дня Незалежності