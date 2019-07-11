Вакарчук вперше показав у соцмережах світлини своєї дружини і дочки



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Я дуже ціную наш внутрішній зв'язок у родині і не хочу до нас нікого пускати, - Вакарчук

За словами Вакарчука, він не хоче, щоб його особисте життя ставало надбанням громадськості

Музикант і одночасно лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук нещодавно вперше опублікував у соцмережах світлини своєї дружини і дочки.

За словами Вакарчука, він не хоче, щоб його особисте життя ставало надбанням громадськості.

«Я дуже ціную почуття, наш внутрішній зв'язок, і не хочу до нас нікого пускати», - розповів Славко в одному з численних інтерв'ю.

Вірна супутниця фронтмена, красуня-дружина Ляля Фонарьова почала свою кар'єру у Лондонській школі стилістів. Після повернення в Україну вона стала іміджмейкером групи «Океан Ельзи», Олександра Пономарьова, Марини Одольської та інших українських музикантів.

Вакарчук познайомився з Лялею в студентські роки. Красива дівчина сподобалася молодому музиканту, тому зовсім не дивно, що пізніше він присвятив їй багато пісень. Офіційно подружжям Святослав і Ляля стали тільки в 2015-му. До цього вони жили в цивільному шлюбі цілих 15 років. Своє весілля вони зіграли скромно, без пафосу і камер, у Львові, в колі найближчих друзів і рідних.

До знайомства зі Святославом Вакарчуком Ляля Фонарьова вже була заміжня. Від першого чоловіка Володимира Тарасюка, власника мережі перукарських салонів, у неї у 1993 році народилася дочка Діана. Вона навчалася в Києві в гімназії та університеті імені Тараса Шевченка, а 13 грудня 2018 року закінчила Ноттингемський університет в Британії і отримала диплом магістра.

За словами Вакарчука, дружина завжди його підтримує.

«Я - людина, яка дуже цінує свою сім'ю і дуже ревниво оберігаю її, оскільки перебуваю постійно на виду і не тільки в сфері шоу-бізнесу. Де це буде абсолютно доречно, ми збираємося бути разом і в публічному сенсі теж. Але я не з тих політиків, які використовують сім'ю заради певного позитивного іміджу або заради піару. Я взагалі не люблю дешевий піар», - зазначив Вакарчук.

Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія опублікувала на сайті відповідний партійний список.

Варто відзначити, що Вакарчук допустив, що піде у виконавчу владу.

Як повідомлялося, Вакарчук у Харкові обмовився про «російський Крим».