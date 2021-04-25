Стало відомо, на скільки подорожчав алкоголь в Україні

На тлі подорожчання продуктів харчування і нерухомості – подорожчав алкоголь

З початку року вартість горілки в Україні зросла на 0,4% і становить в середньому понад 93,3 грн за пляшку в 0,5 л.

Про це свідчать дані Держстатистики.

Так, у березні 2021 року пляшка горілки об’ємом 0,5 л коштувала у середньому 92,33 грн, тоді як у січні цього року – 92,9 грн.

Вартість столового вина вітчизняного виробництва також зросла – на 1,5%. У березні 2021 року пляшка вина об’ємом 0,75 л коштувала в середньому 67,7 грн, тоді як у січні цього року – 66,6 грн.

Зросла також вартість пива вітчизняного виробництва – на 1,1%, до 18,1 грн за пляшку напою об’ємом 0,5 л.

Нагадаємо, в Україні дорожчає житло. Упродовж року воно зросло у ціні більш ніж на 10%. Найдорожчі – оселі на вторинному ринку. Вони популярніші за ті, що у новобудовах. Сьогодні однокімнатну квартиру у спальному районі дешевше $45 тисяч складно купити, хоча півтора року тому була на третину дешевша.

До слова, фінансисти розповіли, що чекає українців на ринку праці найближчим часом.

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