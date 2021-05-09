Сьогодні в Україні – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

В Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

В Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Офіційним символом святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні вже кілька років поспіль є квітка червоного маку

У суботу, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, повідомляє «Главком».

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні встановлений відповідно до Закону «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років».

З 2015 р. Україна змінила формат святкування Дня Перемоги у рамках ухвалення пакету законів про декомунізацію. Від 2016 року в Україні 9 травня відзначають як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Як зазначає Український інститут національної пам'яті, новий зміст відзначення пам’ятних днів 8 й 9 травня охоплює:

переосмислення подій Другої світової війни, руйнування радянських історичних міфів, чесний діалог навколо складних сторінок минулого;

рівне вшанування пам'яті кожного, хто боровся з нацизмом, підкреслення солідарності та бойового братерства всіх Об'єднаних Націй, як держав, так і бездержавних тоді народів (євреїв, українців та ін.);

перенесення акценту з історії військових дій на історії конкретних людей, а відтак відмову від святкування на користь ушанування війни.

Офіційним символом святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, як і Дня пам'яті та примирення, є квітка червоного маку — загальноприйнятий у світі символ відзначення пам'ятних днів Другої світової війни. Гаслом обох пам'ятних днів є «1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо».

Для України Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року із нападу нацистської Німеччини на Польщу. Цього дня німецька військова авіація бомбардувала Львів та інші міста. Від 17 вересня учасником Другої світової війни став Радянський Союз, напавши на Польщу та окупувавши частину її території, згідно з таємним протоколом до пакту Молотова-Ріббентропа.

Слід зазначити, що Україна (не тільки серед колишніх радянських республік, а й з усіх країн світу) зазнала найбільших втрат за роки Другої світової війни. За різними оцінками, в Україні загинули від 8 до 10 мільйонів людей, з них цивільного населення - близько 5 млн, 2,2 мільйона було вивезено на примусові роботи до нацистської Німеччини, 10 мільйонів втратили притулок. На цілковиті руїни було перетворено понад 700 міст та селищ міського типу, майже 30 тисяч сіл.

Вихідці з України зробили значний внесок у перемогу над нацизмом. На боці Об’єднаних Націй вони воювали у складі армій Великої Британії та Канади - 45 тисяч осіб, Польщі - 120 тисяч, СРСР - близько 6 мільйонів, США - 80 тисяч і Франції - 6 тисяч, а також в самій Україні в лавах УПА перебували до 100 тисяч осіб.

Напередодні Україна відзначила День пам'яті та примирення.

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