Доба на Донбасі: окупанти дев'ять разів порушили режим припинення вогню

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь

Втрат серед наших захисників та цивільного населення немає

Протягом минулої доби, 8 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Поблизу населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських установок 122-го калібру та мінометів 120-го калібру.

Збройні формування Російської Федерації два рази здійснили обстріл із мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї у районі Авдіївки та один раз у передмісті населеного пункту Опитне.

Неподалік селища Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем, а біля селища Золоте-4 – зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Мар’їнки противник двічі відкривав вогонь з протитанкових гармат калібру 100 мм та автоматичних станкових гранатометів. До того ж, російські окупанти здійснили обстріл цивільної інфраструктури міста.

Втрат серед наших захисників та цивільного населення немає.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 9 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.