Астролог Павло Глоба передбачив удачу шести знакам зодіаку в 2022 році

У першій половині року Юпітер буде перебувати в сузір'ї Риб, що принесе фінансову стабільність Скорпіонам, Рибам і Ракам

Наступний рік пройде під впливом Чорного Тигра

Відомий астролог Павло Глоба назвав шість представників зодіакального кола, для яких 2022 рік буде вдалим, пише Novyjgod.

Наступний рік пройде під впливом Чорного Тигра, який є символом достатку, щедрості і сили. Тигр - тварина енергійна, імпульсивна, тому і Всесвіт принесе всім чимало сюрпризів.

У першій половині року Юпітер буде перебувати в сузір'ї Риб, що принесе фінансову стабільність Скорпіонам, Рибам і Ракам. У другій половині року Юпітер переміститься в знак Овна, і грошові потоки виявляться спрямовані на Овнів, Стрільців і Львів.

Овен

Людей, які народилися під цим знаком, весь рік чекають приємні несподіванки. У період з січня по березень їм буде потрібно переосмислити свій спосіб життя і визначитися з новими цілями, у фінансовому плані все буде складатися добре.

Близнюки

З нового року представники знака стануть пожинати плоди своєї праці. Для людей, які планували змінити роботу, найкращим часом стане травень.

Діва

Для людей, які з'явилися на світ під цим сузір'ям, 2022 рік сприятливим часом для створення або зміцнення сім'ї. Представники знаку будуть в буквальному сенсі купатися в любові.

Терези

Розмірене життя Терезів в наступному році ніщо не зможе перешкодити, їх буде супроводжувати удача. Ті, хто проявить ініціативу, зможуть домогтися намічених цілей.

Скорпіон

Представникам знакам вдасться втілити в життя все задумане. Наполегливість і завзятість дадуть можливість отримати підвищення.

Водолій

Водолію не потрібно буде прикладати максимум зусиль для досягнення успіху в нових проєктах, з січня по березень очікується просування по кар'єрних сходах, а весна пройде в робочому завантаженні.

Нагадаємо, астролог Катерина Соляник в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що віщують зірки та дала основну рекомендацію для українців, аби 2021 рік був успішним.