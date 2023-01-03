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Минулий рік у Києві увійшов до десятки найтепліших за 140 років

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Минулий рік у Києві увійшов до десятки найтепліших за 140 років
Особливо відзначився лютий, який мав найбільше позитивне відхилення від середньобагаторічних показників – 4,1 градусів
фото з відкритих джерел

Загалом у 2022 році у Києві було зафіксовано 15 температурних рекордів

Середньорічна температура у Києві у 2022 році становила 9,7 градусів тепла, що на 0,7 градусів вище кліматичної норми. Він посів сьому сходинку у рейтингу найтепліших з 1881 року, повідомила Центральна геофізична обсерваторія.

За даними синоптиків, дев’ять місяців року мали позитивні відхилення температури повітря порівняно з середніми багаторічними показниками, а три місяці продемонстрували від'ємні відхилення від неї.

Особливо відзначився лютий, який мав найбільше позитивне відхилення від середньобагаторічних показників - 4,1 градусів. Серед трьох місяців з від’ємним відхиленням визначився вересень (-2,2 градусів).

Найхолодніше минулого року було 13 січня - 14,9 градусів тепла, найспекотніше – 29 червня, коли температура у затінку сягнула 34,4 градусів тепла.

Загалом у 2022 році у Києві було зафіксовано 15 температурних рекордів, причому найбільше їх було у січні і червні – по чотири.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 560 мм, що відповідає 91 % кліматичної норми. Однак у часі опади розподілились дуже нерівномірно – у листопаді випало дві місячні норми, а у травні та червні їх кількість не перевищила 57% від середніх багаторічних показників.

Нагадаємо, середня температура повітря осені 2022 року в Києві склала 8,8 градусів тепла, що близько до кліматичної норми. За даними кліматологів, осінні місяці, крім вересня, були теплішими, ніж звичайно особливо жовтень, який мав найбільше позитивне відхилення - 2,0 градусів.

До слова, напередодні Нового року в Україну прийшло аномальне потепління. Через незвично теплу погоду у столиці «прокинулися» сакури.

Крім того, перший день нового року в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.

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Теги: засушлива погода Київ рекорд

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