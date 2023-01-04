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4 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
4 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Що святкують 4 січня
фото ілюстративне

Вагітним жінкам у цей день не можна шити

У середу, 4 січня, відзначають Всесвітній день азбуки Брайля, День хіт-параду, День дрібниць, День поп-музики та День фундука.

Всесвітній день азбуки Брайля

4 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 1

Луї Брайль (4 січня 1809 – 6 січня 1852) був французьким педагогом і винахідником системи читання і письма для використання людьми з ослабленим зором. У 1824 році, у віці п'ятнадцяти років, він розробив код Брайля на основі французького алфавіту як удосконалення нічного письма. Його система залишається практично незмінною і донині, і відома в усьому світі просто як шрифт Брайля.

Шрифт Брайля займає більше місця, ніж традиційний алфавіт, тому книжки Брайля більші, ніж їхні друковані аналоги.

День поп-музики

4 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 2

Перші зачатки популярної або поп-музики – будь-якого музичного жанру, що привертає широку аудиторію або субкультуру, - з'явилися наприкінці ХІХ століття завдяки відкриттям Томаса Едісона та Еміля Берлінера.

1877 року Едісон виявив, що звук можна відтворювати за допомогою смужки фольги, обгорнутої навколо обертового металевого циліндра. Фонограф Едісона послужив джерелом ідей і натхнення для грамофона Берлінера, в якому для запису звуку використовували плоскі диски. Плоскі диски були дешевшими і простішими у виробництві, ніж циліндри, які вони замінили, що дало змогу налагодити масове виробництво звукозаписів. Це справило величезний вплив на індустрію популярної музики, дозволивши представникам середнього класу придбати технологію, яка раніше була доступною тільки елітному колу.

Берлінер заснував компанію Berliner Gramophone Company для виробництва своїх дисків, і він заохочував популярних оперних співаків, таких як Енріко Карузо і Дама Неллі Мельба, записувати свою музику за допомогою його системи. Оперні співаки були зірками 19 століття, і їхня музика забезпечувала більшу частину продажів у Сполучених Штатах. 

Яке церковне свято

4 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 3

Православна Церква шанує святу Анастасію, покровительку вагітних жінок. Вона жила у IV столітті та прийняла мученицьку смерть через гоніння на християн у Римі.

Анастасія Путорозрішниця вважається покровителькою всіх породіль, а тому їй молилися, щоб попросити допомоги у пологах. Їй також молилися про здоров’я і благополуччя дітей, вирушаючи до церкви 4 січня. Крім того, вважалося, що Анастасія – покровителька безневинно засуджених.

Заміжні жінки і дівчата на виданні вишивали 4 січня особливі рушники. Вважалося, що саме вони можуть бути надійними оберегами і допомогти легше народити дитину, а також зберегти здоров’я матері. Таким рушником бабка-повитуха згодом витирала піт з чола жінки, яка народжує, і вимовляла змови, які допомагали полегшувати біль і страждання.

Народні прикмети

  • Погода 4 січня віщує погоду в жовтні.
  • Якщо на даху будинку багато бурульок, значить буде врожайний рік.
  • Якщо на День Анастасії хмари пливуть проти вітру, то в найближчі дні будуть снігопади.
  • Якщо у річці стало менше води, значить, рік буде несприятливим для рибальства. Також, така прикмета віщує посуху влітку.

Що не рекомендується робити:

  • Вагітним жінкам у цей день не можна шити.
  • Забороняється 4 січня ходити по кімнаті босоніж – можна накликати біду своєму родичеві.
  • У цей день не можна бити тварин – у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.
  • На Анастасію не можна проколювати вуха – вони довго гоїтимуться.

Іменини

 4 січня день ангела відзначають: Анастасія, Дмитро, Іраклій, Федір.

Теги: свято православна церква музика церква

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