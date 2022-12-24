Терехов розкрив деталі генплану Харкова, який робить британський архітектор

Розробку генерального плану Харкова архітектор Норман Фостер фінансує власними коштом

У Харкові не будуватимуть високі багатоповерхівки, райони міста будуть автономними, а основою розвитку мегаполіса стане процвітаюча економіка. Таким баченням післявоєнного майбутнього Харкова поділився міський голова Ігор Терехов у своєму Телеграм-каналі.

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«Основою є в першу чергу економіка – місто має працювати, а його мешканці добре заробляти…Не буде будівництва багатоповерхівок. Найбільш високі будівлі матимуть 6-7 поверхів. Генплан передбачає будівництво самодостатніх районів, в яких буде все. Все від дитячих садочків, шкіл та медзакладів до ринків, або супермаркетів. Адже ми плануємо зробити Харків найкомфортнішим містом майбутнього!», – йдеться в дописі мера.

Терехов запевнив, що міський бюджет не фінансує розробку генерального плану Харкова.

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«Зараз Генплан створюється виключно коштом родини лорда Фостера і жодної бюджетної копійки на нього не витрачено», – повідомив міський голова.

Також він зазначив, що після завершення розробки генплану міста, проєкт буде винесено на громадські обговорення.

«Коли роботу над Генеральним планом Харкова буде закінчено – ми винесемо його на обговорення містян. Не буде так, шо ми почнемо його втілювати у життя без згоди мешканців Харкова», – пообіцяв Терехов.

Як повідомлялося, харківські архітектори побоюються, що при залученні Нормана Фостера до відбудови міста можуть бути зруйновані історичні пам’ятки.