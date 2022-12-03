Російські обстріли завдали Харкову збитків на мільярди: названо суму

У Харкові не підлягають відновленню приблизно 500 багатоквартирних будинків

Унаслідок російських обстрілів від початку війни Харкову завдано збитків щонайменше на $9 млрд. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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«Що стосується збитків, завданих російським агресором, то вони дуже значні. Зараз сказати точно, що це 6, 7, 8, 9 мільярдів доларів у фінансовому еквіваленті, неможливо. Можна казати, що на сьогодні це десь 9 мільярдів. Але це дуже приблизна цифра. Бо є те, що зараз неможливо оцінити», – розповів Терехов.

За його словами, не підлягають відновленню приблизно 500 багатоквартирних будинків (із них близько 300 – на Північній Салтівці, яка найбільше постраждала від обстрілів). Крім житлового фонду у різній мірі пошкоджено 109 шкіл, 110 дитсадків, 53 медустанови, котельні, водогони, енергетична інфраструктура, громадський транспорт. За його словами, у місті роблять все можливе, аби відновити житловий фонд та інфраструктуру для комфорту містян.

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Війська РФ також пошкодили будівлі 53 медичних установ, котельні, водогони, міський транспорт.

Терехов повідомив, що у Харкові відновлюватимуть та ремонтуватимуть після обстрілів як будинки комунальної форми власності, так і кооперативні. Мер зазначив, що усі будівлі, по можливості, мають бути відбудовані.

За його словами, ремонтні роботи в будинках ЖК, ЖБК та ОСББ виконують на умовах мінімального співфінансування з мешканцями, щоб дотримуватись правил міської програми підтримки житлових кооперативів. Зокрема, зараз відновлюють один із кооперативів на Північній Салтівці.

До слова, нещодавно харківського міського голову Ігоря Терехова оштрафували на 3400 грн. за використання недержавної мови під час звернень до громадян.