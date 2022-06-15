Терорист Пушилін пояснив, навіщо Росія знищила «Азовсталь»

«Азовсталь» знищили через те, що «він був основним забруднювачем Маріуполя»

Наразі завод «Азовсталь» повністю зруйнований окупантами

Ватажок проросійських бойовиків «ДНР» Денис Пушилін заявив, що завод «Азовсталь» окупанти знищили через те, що «він був основним забруднювачем Маріуполя». Про це Пушилін заявив в ефірі одного з російських телеканалів.

За словами Пушиліна, Маріуполь є курортним містом, але цьому статусу заважала наявність виробничих підприємств.

«По суті «Азовсталь» був основним забруднювачем міста Маріуполь, причому з огляду на те, що він був побудований всупереч думкам екологів, без урахування троянди вітрів, він забруднював і саме місто, і море», – сказав Пушилін.

Ватажок бойовиків також запевняє, що начебто і жителі Маріуполя проти того, аби завод знову відновили.

Варто зауважити, що наразі завод «Азовсталь» повністю зруйнований окупантами. Українські військові, які перебували на заводі та героїчно боронили місто, нині перебувають у російському полоні.

Нагадаємо, окупаційна влада РФ оголосила про плани знищити металургійний завод «Азовсталь» і перетворити Маріуполь на місто-курорт. Таким чином Росія не матиме тих економічних вигод, які вона сподівалася отримати, захопивши місто.

Металургійний завод «Азовсталь» був основним елементом економіки Маріуполя до війни через свою унікальну функцію металургійного комплексу повного циклу. Було 10 000 робочих місць, пов’язаних з виробництвом на заводі, мільярди доларів валютних надходжень і податків, які він генерував, зазначають в Інституті.

Варто зазначити, що українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.

8 червня на лінії фронту в Запорізькій області Україна та Росія знову обмінялися тілами загиблих військових. Обмін відбувся за формулою «50 на 50».

14 червня в Запорізькій області відбувся черговий обмін тілами загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 64 героїчних оборонців «Азовсталі» для гідного їх поховання.