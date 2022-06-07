Обмін загиблих військових: «азовців» будуть ідентифікувати за експертизою ДНК

Коли Україна зможе отримати усі тіла, наразі прогнозувати складно

Серед усіх тіл, які Росія передала із «Азовсталі» Україні тільки третина належить бійцям полку «Азов». Про це повідомляє патронатна служба Азову «Янголи Азову» в Telegram.

«Серед усіх полеглих, яких привезли до Києва, лише орієнтовно третина належать бійцям ОЗСП «Азов». Через неналежні умови, в яких вони перебували понад два місяці, візуальне розпізнання у більшості випадків неможливе. Загиблих будемо ідентифікувати за експертизою ДНК», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Росія передала Україні лише частину полеглих в боях за Маріуполь. Коли Україна зможе отримати усі тіла, наразі прогнозувати складно.

«Можливість з належними почестями поховати полеглих була однією з основних вимог полку «Азов», про що неодноразово заявляв Денис Прокопенко (Редіс) та інші командири. Азовське братерство докладе максимум зусиль для того, щоб усі загиблі Маріупольського гарнізону були поховані на Пантеоні героїв України (за умови бажання рідних)», – додали у службі.

Нагадаємо, українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі». Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.









