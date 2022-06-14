Терорист Гіркін поглумився з російського генерала, який отримав нове звання

Ігор Конашенков як офіційний представник міністерства оборони РФ регулярно озвучує на брифінгах кремлівські фейки та абсурдні звинувачення на адресу українських військових

Росія зосередилася винятково на штурмі Донбасу, бо немає достатньо сил на глибокий наступ, впевнений терорист

Ексміністр оборони «ДНР», колишній полковник ФСБ Ігор Гіркін-Стрєлков висміяв присвоєння генерал-майору РФ Ігорю Конашенкову (відповідає за щоденні зведення про війну в Україні) нового військового звання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відеоблог терориста.

Нагадаємо, що Конашенков став генерал-лейтенантом. «За що він отримав генерал-лейтенанта? Звісно, що за «переможні» зведення (з фронтів – «Главком»)», – наголосив терорист.

Стрєлков зауважив, що нині Росія зосередилася винятково на штурмі Донбасу, тому що немає достатньо сил на глибокий наступ. При цьому Гіркін визнав: бої за Попасну або Сєвєродонецьк нічого не принесли рашистам у стратегічному плані. Окрім «зведень по телевізору», додав колишній полковник ФСБ.

Окремо Гіркін похвалив Збройні сили Україні, які «не лише не поступаються російській армії у технічних засобах, а й місцями є сильнішими».

Нагадаємо, що в Україні триває 111-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як відомо, саме Ігор Конашенков як офіційний представник міністерства оборони РФ регулярно озвучував на брифінгах кремлівські фейки та абсурдні звинувачення на адресу українських військових.

Наприклад, Конашенков у свій час розповідав про «пересувні групи націоналістів з бандерівцями», які нібито їздять на спеціальних «бандермобілях». Також він озвучив фейк про «бойових птахів», яких нібито готують в Україні для зараження росіян біологічною зброєю.

З брифінгу Конашенкова росіяни дізналися про «синагогу, де зберігають зброю та боєприпаси, а також формують загони нацистів».

Раніше Стрєлков видав план Путіна як попередити масову еміграцію. За словами Гіркіна, це напряму стосується закону про право президента РФ вводити капітальні фінансові обмеження, який схвалили напередодні. Він зазначив, що у країні вже вводять заборону на зняття готівки з розрахункових рахунків.