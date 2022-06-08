Україна та Росія знову провели обмін тілами загиблих військових

Обмін відбувся за формулою «50 на 50»

На лінії фронту в Запорізькій області Україна та Росія знову обмінялися тілами загиблих військових. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Обмін відбувся за формулою «50 на 50».

«Відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка. З 50-ти наших захисників 37 – героїчні оборонці «Азовсталі», – зазначають в міністерстві.

Операція з обміну проводилась Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та іншими силовими структурами України. Процес повернення тіл загиблих українських військових триває.

Нагадаємо, українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі». Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони. Серед усіх тіл, які тоді Росія передала із «Азовсталі» Україні тільки третина належить бійцям полку «Азов». Тіла будуть ідентифікувати за експертизою ДНК.