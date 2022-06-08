  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Україна та Росія знову провели обмін тілами загиблих військових
рус
    Події в Україні

    Україна та Росія знову провели обмін тілами загиблих військових

    З 50-ти переданих Україні тіл, 37 належать оборонцям &laquo;Азовсталі&raquo;&nbsp; - Україна та Росія знову провели обмін тілами загиблих військових
    З 50-ти переданих Україні тіл, 37 належать оборонцям «Азовсталі» 
    фото: ua.news

    Обмін відбувся за формулою «50 на 50»

    На лінії фронту в Запорізькій області Україна та Росія знову обмінялися тілами загиблих військових. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

    Обмін відбувся за формулою «50 на 50».

    «Відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка. З 50-ти наших захисників 37 – героїчні оборонці «Азовсталі», – зазначають в міністерстві.

    Операція з обміну проводилась Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та іншими силовими структурами України. Процес повернення тіл загиблих українських військових триває.

    Нагадаємо, українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.

    Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі». Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони. Серед усіх тіл, які тоді Росія передала із «Азовсталі» Україні тільки третина належить бійцям полку «Азов». Тіла будуть ідентифікувати за експертизою ДНК.

    Читайте також: МВС відкрило «гарячу лінію» для родичів загиблих, полонених та зниклих безвісті
    Теги: росія окупанти війна Азов військові Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна та Росія знову провели обмін тілами загиблих військових